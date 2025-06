Shitja e bizhuterive të trashëgimtares austriake miliardere Heidi Horten, e cila vdiq në qershor 2022 në moshën 81-vjeçare, filloi të mërkurën me një ankand onlajn.

Shtëpia e ankandeve Christie nisi një ankand online të qindra bizhuterive që i përkisnin miliarderes austriake Heidi Horten.

“Më spektakolari prej rreth 400 bizhuterive do të ofrohet javën e ardhshme në Gjenevë”, tha një zëdhënëse e shtëpisë së ankandeve Christie's për të përditshmen zvicerane Argauer Zeitung, duke shtuar se 300 copë të tjera do të shiten në vjeshtë.

Një nga pjesët më të vlefshme është gjerdani prej 90 karatësh Briolette of India me diamant me lot. egjenda thotë se i përkiste Eleanorës së Akuitanisë, mbretëreshës së Francës, në shekullin e 12-të.

Megjithatë, sipas Këshillit Natyror të Diamantit, ekziston edhe një histori që diamanti e kishte origjinën në Afrikën e Jugut dhe i përkiste Pierre Cartier, i cili shpiku një histori ekzotike për të rritur vlerën e tij.

Gjerdani vlerësohet në 15,6 milionë dollarë.

Christie vlerëson vlerën totale të koleksionit në rreth 150 milionë dollarë. Kjo do ta bënte atë koleksionin më të vlefshëm të bizhuterive private të shitura në ankand.

Të ardhurat nga ankandi janë të destinuara për fondacionin humanitar të themeluar nga Horten.

Fondacioni Heidi Horten financon kërkime mjekësore dhe drejton një muze të hapur nga viti i kaluar në zemër të Vjenës me koleksionin e artit që ajo grumbulloi gjatë jetës së saj, duke përfshirë vepra nga Pablo Picasso, Marc Chagall, Emil Nolde, Andy Warhol, Lucio Fontana dhe Damien Hirst.

Heidi është trashëgimtarja e Helmut Horten (1909-1987) e cila hodhi themelet e pasurisë së saj gjatë epokës naziste, kur mori përsipër dyqanet nga hebrenjtë. Heidi Horten përgatiti një raport eksperti, i cili arriti në përfundimin në fillim të vitit 2022 se Helmut Horten kishte përfituar nga grabitjet naziste.