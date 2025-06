Türkiye nuk do të lejojë që politika e saj të drejtohet nga kopertinat e revistave, tha të premten Presidenti Recep Tayyip Erdoğan.

“Ne nuk do të lejojmë që politika jonë e brendshme të drejtohet dhe vullneti kombëtar të lëkundet nga kopertinat e revistave, të cilat janë aparati operacional i fuqive globale”, shkroi Erdoğan në Twitter.

Vërejtjet e Erdoğanit erdhën pasi revista britanike The Economist shënjestroi presidentin turk me një kopertinë ku shkruhej "Shpëtoni demokracinë", "Erdoğan duhet të ikë", "Votoni!"

Në Türkiye, zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare do të zhvillohen më 14 maj. Në fletën e votimit presidencial, votuesit do të zgjedhin midis Erdoğanit, i cili kërkon rizgjedhjen, dhe kandidatët e opozitës Kemal Kilicdaroglu, Muharrem Inces dhe Sinan Oğanit.

Ndërkohë, 24 parti politike dhe 151 kandidatë të pavarur po konkurrojnë për vende në parlamentin turk prej 600 anëtarësh.

Për politikën e jashtme të Türkiyes, presidenti tha se me përpjekjet e diplomatëve turq, vendi ka zbatuar një politikë "me vetëbesim, sipërmarrëse dhe humanitare".

“Duke rritur numrin e përfaqësuesve tanë të huaj nga 163 në 260, ne u bëmë një nga pesë vendet me rrjetin më të madh diplomatik në botë”, shtoi ai.

Türkiye qëndron pranë vëllezërve me të gjitha mjetet kur është e nevojshme, si në Libi, Siri dhe Karabak, i cili u çlirua pas 30 vjetësh nga pushtimi armen, theksoi Erdoğan, duke shtuar se Ankaraja kontribuon në zgjidhjen e krizave rajonale nëpërmjet marrëveshjes së drithit të Detit të Zi.

“Si shtet historia e të cilit është e mbushur me fitore të lavdishme, ne po vijmë në vendin që meritojmë në sistemin ndërkombëtar… Shpresojmë, me Shekullin e Türkiyes, ne do t'i çojmë të gjitha këto arritje diplomatike në krye," shtoi Erdoğan.