Drejtori Turk i Komunikimeve, Fahrettin Altun, ka kritikuar kopertinën e revistës javore britanike The Economist, duke përshkruar armiqësinë kundër Türkiyes dhe presidentit të saj Recep Tayyip Erdoğan.

“Na vjen keq për armiqësinë anti-Türkiye dhe Erdoğan të medias perëndimore përpara zgjedhjeve të 14 majit. Ne i shikojmë me habi transmetimet e tyre që synojnë vullnetin e kombit tonë”, tha Altun të enjten.

Altun shtoi se me afrimin e zgjedhjeve po vërehet rritja e intensitetit të sulmeve mediatike nga Perëndimi.

“Ndërsa vendi ynë shpëton nga prangat, ne vërejmë se sulmet e dhunshme të mediave me qendër në Perëndim rritet. Ndërsa Presidenti ynë Recep Tayyip Erdoğan u jep përparësi interesave të kombit tonë dhe refuzon atë që imponohet, ata injorojnë parimin e paanshmërisë dhe kthehen në operacionet e perceptimit.”

Në kopertinën e saj të publikuar më herët të enjten, The Economist shkroi: “Erdoğan duhet të ikë!”

Altun tha se do të donte t’i kujtonte botës se kombi turk është në “rangun dhe anën” e vendit të tyre dhe “e di shumë mirë se ku duhet të qëndrojë”.

“Kombi ynë po bëhet gati të thyejë titujt, lojërat që synojnë vullnetin e tij, më 14 maj, nën drejtimin e parimeve dhe vlerave tona”, tha ai.

“Askush nuk mund të uzurpojë vullnetin tonë demokratik”

Ndërkohë, ministri i Jashtëm i Türkiyes, Mevlüt Çavuşoğlu, ka thënë se “askush nuk mund të uzurpojë vullnetin demokratik të kombit turk”, në përgjigje të artikullit të The Economist.

“Populli ynë do të japë përgjigjen e nevojshme më 14 maj. Ata po përpiqen të vendosin në emër të kombit turk,” tha Çavuşoğlu.

“Ata thonë ‘Erdoğan duhet të ikë’. Pse? Nëse nuk do të ishte Erdoğani, bota do të ishte në krizë ushqimore,” shtoi ai, duke iu referuar marrëveshjes së drithit që u arrit midis Rusisë dhe Ukrainës me anë të përpjekjeve ndërmjetësuese të Türkiyes dhe të Kombeve të Bashkuara.

Ministri i Jashtëm turk tha gjithashtu se kishte përgatitur një artikull për numrin e ardhshëm të The Economist, por tani ai do ta tërheqë atë.

“Ne nuk kemi asnjë lidhje me ata që ndërhyjnë në punët e brendshme të vendeve në një mënyrë të tillë”, tha ai.

Në Türkiye, zgjedhjet do të zhvillohen më 14 maj. Në fletën e votimit presidencial, votuesit do të zgjedhin mes Presidentit Erdoğan, i cili kërkon rizgjedhjen, kandidatit të përbashkët të opozitës Kemal Kilicdaroglu, Muharrem Inces dhe Sinan Oganit.

Ndërkohë, 24 parti politike dhe 151 kandidatë të pavarur po konkurrojnë për vende në parlamentin turk prej 600 anëtarësh.