Ministri i Arsimit në Qeverinë e Serbisë, Branko Ružić, sot i ka dorëzuar dorëheqjen e parevokueshme kryetares së Qeverisë së Serbisë, Ana Bërnabiq. “Në heshtjen e zisë treditore kombëtare, si njeri i përgjegjshëm dhe i sjellshëm, profesionist në kryerjen e të gjitha detyrave të mëparshme publike, si prind dhe qytetar i Republikës së Serbisë, që e kam gjithmonë në radhë të parë, dhe në pajtim me nenin 23 të Ligjit për Qeverinë, kam marrë vendim racional dhe të ndershëm në këto rrethana, po paraqes dorëheqjen time të parevokueshme nga pozita e ministrit të arsimit në Qeverinë e Republikës së Serbisë”, tha Ružić në një letër të dërguar kryetares së qeverisë Bërnabiq dhe të raportuar nga agjencia Tanjug. Në letër, ndër të tjerash, ai ka shtuar se kryeministrja ka qenë në dijeni të faktit se ka ofruar dorëheqje menjëherë ditën kur ndodhi tragjedia në Beograd. Ai theksoi se personalisht, brenda Partisë së tij Socialiste të Serbisë do të vazhdojë të luftojë edhe më vendosmërisht, me fytyrë të pastër dhe me dashuri për një Serbi të zhvilluar, krenare, kombëtare, shoqëri të drejtë, të respektuar ndërkombëtarisht, me vlera evropiane. “Dorëheqja është një akt personal, por edhe politik, në shoqëritë e zhvilluara demokratike është shenjë e fuqisë, ndërsa në rajonin tonë shumë shpesh është shenjë dobësie. Le të gjykojë publiku”, tha Ruzhić. Në tragjedinë në shkollën fillore "Vlladislav Ribnikar" në Beograd, një djalë trembëdhjetëvjeçar, nxënës i klasës së shtatë të asaj shkolle, qëlloi dhe vrau tetë nxënës dhe një rojë shkolle, si dhe plagosi gjashtë fëmijë dhe një mësues ditën e mërkurë.