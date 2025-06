Kostot e roaming-ut ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor do të ulen dhe çmimet e reja do të hyjnë në fuqi më 1 tetor.

Në përputhje me angazhimin e nënshkruar në dhjetor të vitit të kaluar, 38 operatorë nga vendet anëtare të BE-së dhe vendet e Ballkanit Perëndimor kanë përcaktuar së fundmi çmimin më të lartë të roamingut të të dhënave në të dyja drejtimet ndërmjet BE-së dhe Ballkanit Perëndimor. Çmimet e reja hyjnë në fuqi më 1 tetor.

Konkretisht, në dhjetor të vitit të kaluar, në margjinat e samitit BE-Ballkani Perëndimor në Tiranë, ofruesit e shërbimeve nga Bosnja e Hercegovina, Kosova, Serbia, Maqedonia e Veriut, Gjermania dhe Austria nënshkruan një deklaratë për uljen vullnetare të kostove të roaming të të dhënave nga 1 tetori i këtij viti. Në mesin e tyre është edhe grupi austriak A1, i cili përfshin operatorin slloven A1 Slovenia.

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, theksoi në atë kohë se kjo është e mirë për ekonominë, turizmin dhe njerëzit. Nënshkruesit e komunikatës ranë dakord që ulja e kostove të roaming do të hyjë në fuqi më 1 tetor 2023. Ata i dhanë vetes edhe disa muaj kohë për të rënë dakord për çmimin më të lartë të transmetimit të të dhënave në të dyja drejtimet mes BE-së dhe Ballkanit Perëndimor.

Siç u njoftua pak ditë më parë në Bruksel, nivelet më të larta të çmimeve me pakicë për një gigabajt të dhënash do të ulen si më poshtë: më 1 tetor 2023 në 18 euro, më 1 tetor 2026 në 14 euro dhe më 1 tetor 2028 në 9 euro.

Komisari i Fqinjësisë dhe Komunikimit Oliver Varhelyi përshëndeti marrëveshjen e operatorit.

"Ulja e çmimeve të roamingit midis BE-së dhe Ballkanit Perëndimor nga 1 tetori i këtij viti do të përfitojë qytetarët dhe bizneset e BE-së dhe Ballkanit Perëndimor. Ne jemi të përkushtuar të bëjmë gjithçka që mundemi për të përshpejtuar integrimin e vërtetë të Ballkanit Perëndimor në tregun tonë të vetëm”, tha ai.

Në Bruksel, ata presin që vendosja e një tavani çmimesh do të ulë çmimet e roamingut për përdoruesit që udhëtojnë midis BE-së dhe Ballkanit Perëndimor. Kufiri i çmimeve inkurajon dhe thjeshton shkëmbimet e biznesit, kulturore, turistike dhe të tjera midis BE-së dhe Ballkanit Perëndimor dhe forcon lidhjet midis rajoneve fqinje, besojnë ata.

Sipas angazhimit të nënshkruar, çdo operator individual vendos se si të ulë kostot, për shembull nëpërmjet zbritjeve, paketave speciale ose tarifave të reja.

Shërbimet celulare me kosto më të ulët do të duhet të jenë të disponueshme për gamën më të gjerë të mundshme të përdoruesve final pa pengesat ose kushtet që lidhen me paketat e rrjetit shtëpiak.

Kjo është një nga masat për afrimin e rajonit me BE-në. Kostot e roamingut celular në vendet e Ballkanit Perëndimor, ku udhëtojnë edhe shumë sllovenë, janë dukshëm më të larta në krahasim me Eurotarifën që është në fuqi në Bashkimin Evropian.