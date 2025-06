Türkiye, me një nga pjesëmarrjet më të larta të votuesve në botë, është e përkushtuar të sigurojë që të gjithë qytetarët e saj të jenë në gjendje të ushtrojnë të drejtat e tyre demokratike dhe të votojnë.

Këshilli i Lartë Zgjedhor (YSK) luan një rol vendimtar në sigurimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në vend, dhe ka disa iniciativa për ta bërë votimin më të qasshëm për të gjithë qytetarët.

Një nismë e tillë është përdorimi i kutive të lëvizshme të votimit për votuesit me aftësi të kufizuara dhe të sëmurë. Kutitë e lëvizshme të votimit do të vendosen nga organi zgjedhor për të lejuar njerëzit që nuk janë në gjendje të largohen nga shtëpitë ose shtretërit e spitaleve të hedhin votën e tyre. Si alternativë, qytetarët mund të transportohen në kutitë e votimit me ndihmën e autoambulancave.

Një nismë tjetër e rëndësishme është sigurimi i modeleve të posaçme të votimit për qytetarët me shikim të dëmtuar. Qytetarëve me shikim të dëmtuar në Türkiye pajisen me shabllone të posaçme që u mundësojnë të votojnë në mënyrë të pavarur dhe konfidenciale. Kjo nismë siguron që të gjithë qytetarët, pavarësisht nga aftësitë e tyre fizike, të mund të marrin pjesë me dinjitet në procesin demokratik.

Türkiye gjithashtu inkurajon në mënyrë aktive të rinjtë që të marrin pjesë në procesin demokratik. Zgjedhjet e majit 2023 pritet të tërheqin 5 milionë votues për herë të parë, një numër i konsiderueshëm që pasqyron përkushtimin e vendit për të angazhuar dhe fuqizuar popullsinë e tij rinore.

Sigurimi që të gjithë qytetarët në mbarë botën të japin votën e tyre

Türkiye gjithashtu merr parasysh nevojat e qytetarëve të saj që jetojnë jashtë vendit, duke siguruar që të gjithë ata të mund të votojnë.

Mërgimtarët turq në Evropë dhe gjetkë tashmë janë në gjendje të votojnë në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, duke siguruar që të gjithë qytetarët turq, pavarësisht vendndodhjes së tyre, të kenë mundësinë të marrin pjesë në procesin demokratik dhe të bëjnë zërin e tyre të dëgjohet.

Rreth 3,5 milionë shtetas turq që jetojnë jashtë vendit edhe sot e kanë mundësinë të votojnë në zgjedhjet vijuese turke në 73 vende të ndryshme.

Numri i votuesve me të drejtë vote në diasporën turke vlerësohet të jetë rreth 3 milionë, por është e rëndësishme të theksohet se jo të gjithë janë të regjistruar për të votuar. Për të marrë pjesë në zgjedhje, shtetasit turq që jetojnë jashtë vendit duhet të regjistrohen në konsullatën lokale turke dhe të japin të dhënat e tyre personale.

Kjo nismë siguron që të gjithë qytetarët, pavarësisht nga gjendja e tyre fizike, të kenë mundësinë të ushtrojnë të drejtat e tyre demokratike dhe që Türkiye të ruajë dhe të rrisë përqindjet e saj tashmë jashtëzakonisht të larta të pjesëmarrjes në votime.