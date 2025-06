Presidenti i Republikës së Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, tha sot në Istanbul se qëllimi i vendit të tij është që deri në fund të vitit 2023 të mos lërë brenda kufijve asnjë terrorist të vetëm me duar të përgjakur. Erdoğan iu drejtua qytetarëve të mbledhur në një tubim në lagjen Sancaktepe të Istanbul dhe foli për luftën kundër terrorizmit. Duke theksuar se e kanë çuar organizatën terroriste deri në rraskapitje brenda kufijve, Erdoğan tha: "A i varrosëm ne (terroristët) në Cudi? A i varrosëm në Gabar? Në Kandil, në Bestler? Qëllimi ynë është të mos lëmë asnjë terrorist me duar të përgjakur në Türkiye deri në fund të vitit 2023. Njëqindvjetori i Republikës sonë. E njëjta, pra, ne nuk do t'i lejojmë as këta të poshtër të marrin frymë jashtë kufijve tanë", tha Erdoğan. PKK-ja është një organizatë separatiste e listuar si grup terrorist në Türkiye, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë fushatës terroriste dhjetëvjeçare kundër Türkiyes, terroristët e PKK-së janë përgjegjës për vdekjen e të paktën 40.000 njerëzve.