Erdoğan: Jemi shumë para, si në presidenciale, ashtu edhe në parlamentare

Presidenti turk theksoi se beson që “raundin e parë do ta përfundojmë me më shumë se 50% të votave të fituara”, ndërsa theksoi se aktualisht udhëheq me 2,6 milionë vota diferencë ndaj rivalit më të afërt.