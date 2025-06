Mbi 20 filma janë në garë për Festivalin e Filmit të Kanës. Edicidoni i 76-të i festivalit fillon sonte dhe zgjat deri më 27 maj.

Këtë vit do të shohim emra të mëdhenj në festivalin më të rëndësishëm të filmit në botë, nga rikthimi i Martin Scorsese te Wes Anderson, nga Nanni Moretti te Takeshi Kitano, nga Hirokazu Kore’eda te Aki Kaurismaki deri te Wim Wenders, Marco Bellocchio, Ken Loach dhe Steve Mcqueen.

Spektakli garantohet edhe me praninë e yjeve të Hollivudit si Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Robert De Niro, Pedro Pascal e Ethan Hawke.

Më poshtë janë filmat konkurrues të këtij festivali:

Hapja e festivalit me filmin jashtë gare “Jeanne du Barry” nga Maiwenn

Filmat në garë:

“About Dry Grasses” nga Nuri Bilge Ceylan “Anatomy of a fall” nga Justine Triet “Asteroid City” nga Wes Anderson “Banel et Adama” nga Ramata-Toulaye Sy “Club Zero” nga Jessica Hausner “Fallen leaves” nga Aki Kaurismaki “Firebrand” nga Karim Aïnouz “Four daughters” nga Kaouther Ben Hania “Il sol dell’avvenire” nga Nanni Moretti “Jeunesse” nga Wang Bing “La chimera” nga Alice Rohrwacher “La passion de dodin bouffant” nga Tran Anh Hung “Last summer” nga Catherine Breillat “May December” nga Todd Haynes “Monster” nga Hirokazu Kore’eda “The old oak” nga Ken Loach “Perfect days” nga Wim Wenders “Rapito” nga Marco Bellocchio “The zone of interest” nga Jonathan Glazer

Jashtë gare:

“Cobweb” nga Kim Jee-woon “The Idol” nga Sam Levinson “Killers of the Flower Moon” nga Martin Scorsese “Indiana Jones e il Quadrante del Destino” nga James Mangold.