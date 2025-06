Shqipëria ka akuzuar Greqinë fqinje për ndërhyrje në punët e brendshme të vendit lidhur me reagimin e Athinës ndaj arrestimit javën e kaluar të një politikani etnik grek.

Përgjigjja “inflamatore” e Greqisë lidhet me zgjedhjet e vendosura në vend të dielën (21 maj) tha kryeministri shqiptar Edi Rama në një konferencë për media të hënën vonë, raportoi transmetuesi publik RTSh.

Ai tha se do të përpiqet të përmbahet deri në mbajtjen e zgjedhjeve në Greqi, duke shtuar: “Jam i vendosur të bëj më të mirën përpara se të detyrohem të reagoj në përputhje me rrethanat”.

“Unë besoj se minoriteti grek (në Shqipëri) nuk është ushqim për topat elektorale të askujt, as në Shqipëri dhe as në Greqi”.

Fredi Beleri, një kandidat i pakicës etnike greke që kandidon për kryetar bashkie në Himarë, një qytet bregdetar i Shqipërisë me një popullsi të madhe greke, u arrestua nga policia më 12 maj me akuzën se u përpoq të blinte vota përpara zgjedhjeve lokale në Shqipëri, të cilat u zhvilluan këtë të diel (14 maj).

Arrestimi i tij acaroi marrëdhëniet mes Tiranës dhe Athinës.

Qeveria greke bëri një protestë zyrtare pranë Ministrisë së Jashtme shqiptare.

Kryeministri Kyriakos Mitsotakis kërcënoi të hënën (15 maj) se do të bllokojë ofertën e Shqipërisë në BE lidhur me ndalimin, duke theksuar se vendi i tij respekton të drejtat e pakicave etnike.