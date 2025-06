Si presidenti Erdoğan, ashtu edhe fitorja e AK Partisë në zonat e goditura nga fatkeqësia është një dëshmi e popullaritetit të Erdoğanit dhe tregon se shumica e të mbijetuarve turq nga tërmeti i besojnë udhëheqjes së tij më shumë sesa premtimeve të opozitës.

Kur dy tërmete të fuqishme goditën Türkiyen jugore në shkurt, duke shkaktuar më shumë se 50.000 humbje jetësh, analistët kombëtarë dhe ndërkombëtarë parashikuan se fatkeqësia do të dëmtonte mundësitë e Presidentit Recep Tayyip Erdoğan për t’u rizgjedhur më 14 maj.

Por, rezultatet e zgjedhjeve treguan se ata kishin gabuar. Erdoğan dhe koalicioni i tij Aleanca e Popullit fituan me lehtësi në shumë nga provincat e goditura nga tërmeti, duke përfshirë epiqendrën e katastrofës Kahramanmaraş dhe provinca të tjera të dëmtuara rëndë, si Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Kilis dhe Hatay.

Nga 11 provincat e prekura nga tërmetet, Erdoğan dhe AK Partia e tij ishin përpara në tetë provinca në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, ndërsa Kemal Kilicdaroglu, kandidati presidencial i Aleancës së Kombit dhe kreu i partisë opozitare kryesore të majtë, Partia Popullore Republikane (CHP), patën rezultat më të mirë vetëm në Adana dhe Diyarbakir.

Në Hatay, Kilicdaroglu mori një epërsi të vogël në zgjedhjet presidenciale, ndërsa AK Partia mori ende shumë më shumë vota se CHP-ja në zgjedhjet parlamentare, duke marrë 34 për qind kundrejt 28 për qind të partisë së Kilicdaroglut.

Presidenti Erdoğan ka bërë shumë vizita në qytetet e goditura nga tërmeti, duke nisur shpejt një projekt të madh ndërtimi në të gjitha rajonet e goditura nga tërmeti, ku dhjetëra mijëra struktura ose janë shembur ose dëmtuar rëndë.

Qeveria e Erdoğanit planifikon të ndërtojë 650.000 njësi banimi, të cilat përfshijnë 143.000 shtëpi fshati në të gjitha zonat rurale, ku tërmetet çuan në një dëm të madh si në jetë, ashtu edhe në prona të njerëzve.

Qeveria është zotuar të dorëzojë të paktën 319.000 njësi banimi për njerëzit brenda një viti dhe mijëra shtëpi me kontejnerë u vendosën gjithashtu në zonat e tërmeteve për të përmbushur nevojat e njerëzve për strehim.

Në këtë kuptim, përpjekjet në rritje të Ankarasë për të përmirësuar kushtet e jetesës së viktimave të tërmetit janë dukur se kanë dhënë fryte me rezultatet e zgjedhjeve që favorizojnë ndjeshëm aleancën e udhëhequr nga Erdoğan dhe AK Partia në provincat më të shkatërruara.

Le të shohim se si votuan këto provinca të goditura rëndë më 14 maj:

Kahramanmaraş

Kjo krahinë mesdhetare me më shumë se një milion banorë, rrethet e së cilës Pazarcik dhe Elbistan ishin dy epiqendrat e tërmeteve të njëpasnjëshme të 6 shkurtit me magnitudë 7,7 dhe 7,6 ballë respektivisht, ishte një viktimë e qartë e tërmeteve.

Gati 72 për qind e banorëve të Kahramanmaraşit votuan për Erdoğanin në zgjedhjet presidenciale, ndërsa vetëm 22 për qind e votuesve zgjodhën Kilicdaroglun. Vota e Erdoğanit për Kahramanmaraşin është pothuajse e barabartë me atë të qytetit të tij Rize, vota më e lartë që ai mori në gjithë Türkiyen, me 72,79 për qind.

Për sa u përket rezultateve të zgjedhjeve parlamentare, AK Partia e Erdoğanit gjithashtu pati rezultat shumë të mirë, duke marrë gati 48 për qind kundrejt 16 për qind të CHP-së. Aleati i AK Partisë, Partia e Lëvizjes Kombëtare (MHP), mori 16 për qind, e barabartë me pjesën e votave të CHP-së në epiqendrën e tërmetit.

Erdoğan e vizitoi Kahramanmaraşin shumë herë dhe në shumë fjalime theksoi se njerëzit e saj, të cilët humbën të dashurit dhe shtëpitë e tyre, nuk do të ishin vetëm. Në mars, Erdoğan mori pjesë personalisht në ceremonitë e themelimit të 7.353 rezidencave dhe 620 shtëpive të fshatit në Kahramanmaraş.

Adiyaman

Provinca juglindore ka qenë prej kohësh një bastion i AK Partisë. Ashtu si Kahramanmaraş, edhe Adiyaman është goditur keq nga tërmetet. Megjithatë, Adiyaman vazhdoi të votojë shumë për Erdoğanin në zgjedhjet presidenciale, me 66 për qind. Kilicdaroglu mundi të marrë vetëm 31 për qind.

Në zgjedhjet parlamentare, AK Partia gjithashtu pati një diferencë të madhe me CHP-në, duke marrë 52 për qind kundrejt 19 për qind të partisë së majtë.

Ashtu si Kahramanmaraş, në Adiyaman, qeveria Erdoğan nisi një projekt të madh ndërtimi “Numri i shtëpive që do të ndërtojmë në Adiyaman do të arrijë afërsisht 50.000 dhe numri i shtëpive të fshatit do të arrijë në 23.640,” tha Erdoğan, gjatë një fjalimi në mars në atë provincë, në një ceremoni vënie gurthemeli të 4.431 njësive banesore.

Malatya

Ashtu si Kahramanmaraş dhe Adiyaman, kjo provincë lindore e Anadollit, një zonë e goditur nga tërmeti, ishte gjithashtu një bastion i AK Partisë dhe kjo karakteristikë nuk ka ndryshuar më 14 maj.

69,39 për qind e banorëve të Malatya votuan për Erdoğanin kundër 27,02 për qind për Kilicdaroglun në zgjedhjet presidenciale. Krahina zgjodhi gjithashtu AK Partinë ndaj CHP-së në zgjedhjet parlamentare me një diferencë të madhe.

Në mesin e prillit, Erdoğan mori pjesë në nisjen e një projekti të madh ndërtimi apartamentesh në Malatya, ku qeveria planifikon të ndërtojë 70.000 banesa dhe 25.300 shtëpi fshati për të mbijetuarit nga tërmeti.

Hatay

Provinca kufitare, që strehon një port të rëndësishëm mesdhetar të Iskenderunit, u godit gjithashtu nga tërmetet, të cilët shkatërruan shumë shtëpi, duke përfshirë vende historike në qendrën e provincës, Antakia.

Ndërsa provinca ka një kryebashkiak të CHP-së, gara presidenciale ishte e ngushtë në Hatay, ku si Erdoğani, ashtu edhe Kilicdaroglu morën nga 48 për qind të votave, me atë që ky i fundit kishte një diferencë të vogël ndaj tjetrit.

Mirëpo, në zgjedhjet parlamentare, AK Partia mori 34 për qind kundrejt 28 për qind të CHP-së nga banorët e goditur nga tërmeti në Hatay.

Provincat e tjera

Krahas këtyre katër provincave, të cilat ishin ndër zonat më të prekura nga tërmetet sipas standardeve të qeverisë, Erdoğan mori një pjesë të madhe të votave presidenciale në Gaziantep (60/35), Sanliurfa (62/32), Osmaniye (62/31), Kilis (66/27) dhe Elazig (67/28), provinca të tjera të goditura nga tërmeti, duke treguar qëndrimin e tij në bastionet tradicionale të AK Partisë.

Në të gjitha këto pesë provinca, AK Partia fitoi edhe zgjedhjet parlamentare me diferenca të mëdha.

Në Adana dhe Dijarbakir, Kilicdaroglu fitoi shumicën e votave presidenciale. Por, AK Partia ishte përpara CHP-së në zgjedhjet parlamentare të Adanas metropolitane.