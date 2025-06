Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, deklaroi se "Më 28 maj, besoj në mbështetjen tuaj të fortë, vëllezërve të mi të rinj".

Nga llogaria e tij në median sociale, Erdoğan bëri një postim drejtuar të rinjve, ku duke falënderuar çdo të ri ai theksoi se të rinjtë më 14 maj mbrojtën vullnetin e tyre, reflektuan lirisht preferencën e tyre në kutitë e votimit dhe mbështetën demokracinë.

Erdoğan tha se "Me këtë qëndrim që është shembull për të rinjtë në gjithë botën, treguat edhe një herë se sa të drejtë ka populli ynë në besimin te ju. Unë krenohem me ju".

"Ju jeni shpresa jonë, drita dhe garancia e së ardhmes tonë të ndritur. Shpresoj se jeni ju ata të cilët do ta dërgoni mbi nivelin e qytetërimeve bashkëkohore këtë popull, historia e të cilit është plot me fitore të lavdishme. Ju lutem të mos lejoni askënd të hyjë në mesin e ëndrrave tuaja, t'ju frikësojë, t'ju trembë ose të injektojë në ju helmin e tij. Mos lejoni kurrë personalitete me ego të lartë, me një të shkuar plot dështime dhe disfata elektorale t'ju tërheqë në errësirën e tyre të thellë", tha Erdoğan duke shtuar:

"Problemet do t'i zgjidhim së bashku, vështirësitë do t'i kapërcejmë së bashku. Së bashku do të ndajmë dhimbjet tona dhe do të gëzohemi së bashku për sukseset tona. Shpresoj që me ju së bashku do të përjetojmë sërish ditë shumë më të bukura. Më 28 maj, besoj në mbështetjen tuaj të fortë, vëllezërve të mi të rinj".