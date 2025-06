Është pothuajse e sigurt se në vitet 2023-2027 do të jetë periudha më e ngrohtë pesëvjeçare e regjistruar ndonjëherë, kanë paralajmëruar Kombet e Bashkuara, pasi gazrat serrë dhe El Nino kombinohen për të rritur temperaturat.

Ekzistonte një mundësi që 66 për qind e temperaturave vjetore të sipërfaqes globale të kalojnë 1,5 gradë Celsius mbi nivelet paraindustriale për të paktën një nga vitet 2023-2027, tha të mërkurën Organizata Botërore Meteorologjike e OKB-së.

“98 për qind janë gjasat që të paktën një nga pesë vitet e ardhshme, dhe periudha pesëvjeçare në tërësi, të jetë më e ngrohta në histori”, tha Organizata Botërore Meteorologjike, me një interval prej 1,1 C deri në 1,8 C të parashikuar për secilin prej këtyre pesë viteve.

Tetë vitet më të nxehta të regjistruara ndonjëherë ishin të gjitha midis 2015 dhe 2022, por temperaturat parashikohet të rriten më tej ndërsa kriza klimatike përshpejtohet.

Ndërsa kjo nuk do të thotë se bota do të tejkalojë përgjithmonë standardin e Parisit, “OBM-ja jep alarmin se ne do të shkelim nivelin e 1,5 C në një bazë të përkohshme me frekuencë në rritje”, tha shefi i agjencisë Petteri Taalas.

Marrëveshja e Parisit e vitit 2015 bëri që vendet të binin dakord për të kufizuar ngrohjen globale në “fare më poshtë” se dy gradë Celsius mbi nivelet mesatare të matura midis 1850 dhe 1900, dhe 1,5 C nëse është e mundur.

Temperatura mesatare globale në vitin 2022 ishte 1,15 C mbi mesataren e viteve 1850-1900.

Territori i paeksploruar“Një ngrohje El Nino pritet të zhvillohet në muajt e ardhshëm dhe kjo do të kombinohet me ndryshimet klimatike të shkaktuara nga njerëzit për të shtyrë temperaturat globale në një territor të paeksploruar”, paralajmëroi kreu i OBM-së, Taalas.

“Kjo do të ketë pasoja të gjera për shëndetin, sigurinë ushqimore, menaxhimin e ujit dhe mjedisin. Ne duhet të jemi të përgatitur.”

El Nino është ngrohja në shkallë të gjerë e temperaturave të sipërfaqes në Oqeanin Paqësor ekuatorial qendror dhe lindor. Fenomeni i motit zakonisht ndodh çdo dy deri në shtatë vjet.

OBM-ja tha në fillim të këtij muaji se mundësitë për zhvillimin e El Nino ishin 60 për qind deri në fund të korrikut dhe 80 për qind deri në fund të shtatorit.

Në mënyrë tipike, El Nino rrit temperaturat globale në vitin pas zhvillimit të tij, që në këtë cikël do të ishte viti 2024.

Pavarësisht ndikimit ftohës të La Nina – e kundërta e El Nino – gjatë pjesës më të madhe të tri viteve të fundit, tetë vitet më të ngrohta të regjistruara kanë qenë të gjitha nga viti 2015 e tutje, me vitin 2016 më të nxehtin.

Temperaturat mesatare globale të tokës dhe detit janë rritur që nga vitet 1960.

Mundësitë që temperaturat të kalojnë përkohësisht 1,5 C mbi mesataren e viteve 1850-1990 janë rritur në mënyrë të vazhdueshme që nga viti 2015, vit kur ato konsideroheshin afër zeros.