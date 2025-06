Manchester City - Inter, finalja e madhe e Ligës së Kampionëve

Me një dominim total ndaj kampionit në fuqi, Real Madridit dhe me një rezultat të thellë prej 4-0, skuadra e Pep Guardiolës arriti të sigurojë finalen e 10 qershorit në Istanbul, aty ku do të ballafaqohen me Interin e Milanos.