Komuniteti turk në Greqi, i cili është i përqendruar më së shumti në Trakinë Perëndimore, ka dërguar katër deputetë në parlamentin e ri, sipas rezultateve të shpallura nga Ministria e Brendshme.

Huseyin Zeybek i opozitës kryesore SYRIZA dhe Burhan Baran i PASOK-ut social-demokrat u zgjodhën nga provinca Iskece (Xanthi), ndërsa Ozgur Ferhat i partisë SYRIZA dhe Ilhan Ahmet i partisë PASOK u zgjodhën nga provinca e Rodopit, e cila ka një popullsi të konsiderueshme etnike turke.

Tre deputetë ruajtën vendet e tyre në parlament, ndërsa Ferhat u zgjodh në dhomën e ulët për herë të parë pasi mori mbi 12.000 vota.

Shumica e komunitetit etnik turk në Greqi, afërsisht 150.000 njerëz, jetojnë në Trakinë Perëndimore, e cila kufizohet me Bullgarinë në veri, Türkiyen në lindje, Detin Egje në jug dhe rajonin grek të Maqedonisë në perëndim.

Me 100 për qind të votave të numëruara të hënën (22 maj), Partia Demokracia e Re fitoi 40,79% – dyfishi i opozitës kryesore SYRIZA 20,07%. PASOK-u socialist doli në vendin e tretë me 11,46%, e ndjekur nga Partia Komuniste Greke me 7,23%. Partia e ekstremit të djathtë, populiste Greke Zgjidhja u bë partia e 5-të më e madhe në vend me 4,45%.