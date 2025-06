Presidentja greke Katerina Sakellaropoulou emëroi të mërkurën Ioannis Sarmas, presidentin e Gjykatës së Audituesve, si kryeministër të përkohshëm në përputhje me kushtetutën, pas dështimit të partisë Demokracia e Re për të formuar qeverinë e re, e cila fitoi shumicën në parlament në zgjedhjet e përgjithshme të së dielës.

“Presidenti i Greqisë emëroi Sarmasin pas një takimi me liderët e pesë partive kryesore politike në parlament”, njoftoi transmetuesi publik ERT.

Sarmas (66) shprehu falënderimet e tij dhe tha se ishte detyrim kushtetues për të marrë atë pozicion si dhe detyrën e tij si qytetar.

Sarmas është kryetar i Gjykatës së Audituesve që prej nëntorit 2019 dhe do të qëndrojë kryeministër i përkohshëm deri në zgjedhjet e përgjithshme, të cilat janë planifikuar për javën e fundit të qershorit ose javën e parë të korrikut.

Demokracia e Re fitoi 40,79 për qind të votave në zgjedhje, dyfishi i 20,07 për qind të partisë kryesore opozitare Syriza. E treta është PASOK-u socialist me 11,46 për qind, e ndjekur nga Partia Komuniste e Greqisë me 7,23 për qind. Partia e ekstremit të djathtë, populiste Greke Zgjidhja zuri vendin e pestë me 4,45 përqind të votave.

Megjithatë, ish-kryeministri Kyriakos Mitsotakis refuzoi mandatin e tij të hënën, duke thënë se donte zgjedhje të reja për Demokracinë e tij të Re për të formuar një qeveri njëpartiake.

Të martën, Alexis Tsipras, kreu i Syrizas dhe Nikos Androulakis, kreu i partisë socialdemokrate PASOK, refuzuan mandatet e tyre, duke përmendur pamundësinë e formimit të një qeverie koalicioni.