Një i ri u sulmua në rrugë dhe u plagos në kryeqytetin e Belgjikës, Bruksel, nga mbështetësit e organizatës terroriste PKK, pasi ai u largua nga ndërtesa ku u krye votimi, pas përfundimit të procesit të votimit për raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale që do të mbahen më 28 maj në Türkiye.

Grupi i mbështetësve të organizatës terroriste PKK sulmoi me mjete prerëse një të ri, i cili u largua nga qendra e votimit pas përfundimit të procesit të votimit në orën 22:00.

I riu që u sulmua u plagos në fytyrë. Pas kësaj në rrugën jashtë zonës Expo u përjetuan tensione mes agresorëve dhe atyre që mbështetën të riun e plagosur. Dëshmitarët theksuan se grupi që sulmoi brohoriti me slogane pro organizatës terroriste PKK.

Po ashtu, dëme pësuan edhe disa automjete në rrugë. Policia e cila mbërriti në vendin e ngjarjes ndau grupet që u përballën pas përshkallëzimit të tensionit.

I riu i plagosur u dërgua me ambulancë në spital.

Ndërsa votuesit dhe punonjësit në kutitë e votimit u larguan nga zona Expo pasi procesi i votimit përfundoi pa probleme.

Në ditën e katërt të zgjedhjeve presidenciale, vëzhguesit e kutive të Partisë së Majtë të Gjelbër dhe një grup që vepronte me to, pas ngacmimit verbal, nisën një sulm fizik ndaj vëzhguesve të Aleancës së Popullit. Në sulmin e kryer me shufra hekuri dhe karrige pati të plagosur.