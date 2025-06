Kina i ka bërë thirrje Izraelit që të "ndalojë cenimin" e tokës dhe burimeve të popullit palestinez.

"Që nga fillimi i këtij viti, Izraeli ka vazhduar të avancojë veprimet e njëanshme për miratimin e kthimeve, ndërtimin e vendbanimeve të reja dhe legalizimin e vendbanimeve," i tha të mërkurën Këshillit të Sigurimit të OKB-së Geng Shuang, zëvendëspërfaqësuesi i përhershëm i Kinës në OKB.

Këshilli i Sigurimit po diskutonte situatën në Lindjen e Mesme.

Geng tha se aktivitetet izraelite të vendosjes së vendbanimeve shkelin ligjin ndërkombëtar dhe Rezolutën 2334 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, duke shtuar: "Status quo-ja historike e vendeve të shenjta fetare në Jerusalem duhet të respektohet dhe të mbahet".

“Ne i bëjmë thirrje Izraelit që të ndalojë menjëherë këto veprime dhe të ndalojë cenimin e tokës dhe burimeve të popullit palestinez,” tha ai.

Duke nënvizuar tensionet në territoret e pushtuara palestineze, Geng tha se një zyrtar i lartë izraelit i sigurisë hyri në kompleksin e Xhamisë Al-Aksa për herë të dytë këtë vit dhe "shkaktoi tensione të përtërira".

Të dielën, ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare Ben-Gvir hyri me forcë në kompleksin e Xhamisë Al-Aksa. Pasi hyri brenda, ai pretendoi pronësinë e Izraelit mbi vendin e shenjtë.

Disa vende, duke përfshirë ShBA-në, Türkiyen, Francën, Jordaninë, Katarin, Malajzinë dhe Egjiptin e dënuan provokimin dhe retorikën nxitëse të ministrit.

“Për çështjen e vendeve të shenjta fetare, Izraeli duhet të ndalojë provokimet e tij, të garantojë të drejtën e adhurimit të besimtarëve myslimanë, të ruajë paqen dhe qetësinë e vendeve të shenjta fetare dhe të respektojë kujdestarinë e Jordanisë”, tha diplomati kinez në Këshillin e Sigurimit të OKB-së.

Geng tha se tensionet midis Palestinës dhe Izraelit "janë përsëritur gjatë viteve të fundit, duke demonstruar plotësisht se një proces paqeje i ngecur prej kohësh nuk është i qëndrueshëm, se menaxhimi i krizës pjesë-pjesë nuk do të zgjasë dhe se një zgjidhje gjithëpërfshirëse dhe e drejtë është e pazëvendësueshme”.

"Kina do të vazhdojë të mbështesë me vendosmëri popullin palestinez dhe kauzën e tij të drejtë për të rivendosur të drejtat e tyre legjitime kombëtare dhe të mbështesë krijimin e një shteti plotësisht sovran dhe të pavarur të Palestinës bazuar në kufijtë e vitit 1967 me Jerusalemin Lindor si kryeqytet", tha Geng.