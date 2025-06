Ekonomia gjermane ishte në recesion në fillim të vitit 2023 pasi familjet që shpenzonin në motorin ekonomik të Evropës më në fund iu nënshtruan presionit të inflacionit të lartë.

Produkti i brendshëm bruto ra me 0,3% në tremujorin e parë të vitit kur u rregullua për efektet e çmimeve dhe kalendarit, tregoi një vlerësim i dytë nga zyra e statistikave të enjten (25 maj).

Kjo ndjek një rënie prej 0,5% në tremujorin e katërt të 2022. Një recesion zakonisht përkufizohet si dy tremujorë të njëpasnjëshëm tkurrjeje.

Të dhënat e PBB-së gjermane treguan "sinjale çuditërisht negative", tha të enjten Ministri i Financave Christian Lindner. Ai shtoi se duke krahasuar Gjermaninë me ekonomitë e tjera shumë të zhvilluara, ekonomia po humbte potencialin për rritje.

“Nuk dua që Gjermania të luajë në një ligë në të cilën ne duhet ta zbresim veten në pozitat e fundit”, tha ai, duke iu referuar parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, i cili parashikon një recesion në vitin 2023 vetëm në vendet evropiane Gjermani dhe Britani.

"Nën peshën e inflacionit të jashtëzakonshëm, konsumatori gjerman ka rënë në gjunjë, duke tërhequr gjithë ekonominë me vete", tha Andreas Scheuerle, një analist në DekaBank.

Konsumi i familjeve u ul me 1,2% në terma tremujorë pas rregullimeve të çmimeve, sezonale dhe kalendarike. Shpenzimet qeveritare gjithashtu u ulën ndjeshëm me 4,9% në tremujor.

Në të kundërt, investimet u rritën në tre muajt e parë të vitit, pas një gjysme të dobët të dytë të vitit 2022. Investimet në makineri dhe pajisje u rritën me 3,2% krahasuar me tremujorin e mëparshëm, ndërsa investimet në ndërtim u rritën me 3,9% në tremujor.

Rënia e fuqisë blerëse, rrallimi i librave të porosive industriale, shtrëngimi agresiv i politikës monetare dhe ngadalësimi i pritshëm i ekonomisë amerikane, të gjitha argumentojnë në favor të aktivitetit të dobët ekonomik.