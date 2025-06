Rikthehet trendi pozitiv para pandemisë i shtimit natyror të popullsisë në Shqipëri. Kështu, në vitin 2022 janë regjistruar 690 lindje më shumë sesa vdekje.

Duke iu referuar raportit të publikuar nga Instituti i Statistikave (INSTAT), thuhet se gjatë vitit 2022 lindën 24.688 foshnja, duke shënuar një rënie me 9,3 për qind, krahasuar me një vit më parë, ndërsa numri i vdekjeve ishte 23.998 persona, duke shënuar një rënie me 21,3 për qind, krahasuar me një vit më parë.

Pesë qarqe të vendit shënuan shtesë natyrore pozitive të popullsisë, ndërsa në shtatë qarqet e tjera shtesa natyrore e popullsisë ishte negative.

Qarku me shtesën natyrore më të lartë ishte Tirana, me 3.262 lindje më shumë sesa vdekje, ndërsa qarku me shtesën natyrore më të ulët ishte Korça, me 959 vdekje më shumë se sa lindje.

Të dhënat paraprake të INSTAT-it tregojnë se, numri i lindjeve për tremujorin e parë 2023 është 5.164, duke shënuar një rënie me 16.9 për qind, krahasuar me tremujorin e parë 2022, ndërsa numri i vdekjeve është 5.557, duke shënuar një rënie prej 31,6 për qind, krahasuar me tremujorin e parë 2022.

Shtesa natyrore e popullsisë në tremujorin e parë 2023 regjistron 393 vdekje më shumë sesa lindje.