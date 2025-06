Qeveria e Sllovenisë ka dhënë dritën jeshile për rritjen e çmimit të vinjetave të autostradave për vetura.

Me këtë qeveria sllovene e ka përcjellë propozimin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe ka përkrahur propozimin për ngritjen e çmimit të vinjetave për autostrada për 6,8 për qind. Vinjeta vjetore për vetura tani do të kushtojë 117 euro.

Ministrja e Infrastrukturës Alenka Bratushek shpjegoi se çmimi i vinjetave për autostrada është rritur sepse sipas saj është e nevojshme të sigurohet qëndrueshmëria financiare afatgjatë e Darsit, në mënyrë që ata të mund të realizojnë të gjitha projektet e planifikuara.

"Shumica dërrmuese e sllovenëve tashmë kanë blerë vinjeta këtë vit dhe do ta ndiejnë rritjen e çmimit vetëm kur do ta blejnë vitin e ardhshëm. Vinjeta vjetore për automjetet e pasagjerëve, e cila sot kushton njëqind e dhjetë euro, tani do të kushtojë 117,5 euro”, shpjegoi Bratushek.

Bratushek e arsyetoi rritjen e çmimit edhe me faktin se herën e fundit vinjetat u rritën në vitin 2013 dhe që atëherë e deri më sot inflacioni ishte pak më i lartë se njëzet e dy për qind. Në të njëjtën periudhë, paga mesatare u rrit pak më shumë se tridhjetë për qind.

Në Dars u përpoqën që çmimet e reja të hyjnë në fuqi përpara sezonit turistik, më 15 qershor ose 1 korrik.

Për vinjetën vjetore për automjetet e pasagjerëve, e cila sot kushton 110 euro, tani e tutje do të duhet të ndahen 117,50 euro, për vinjetën mujore 32 euro, që është dy euro më shumë se sot, dhe vinjeta javore 16 euro ose një euro më shumë se tani.

Për furgonat vinjeta vjetore do të rritet nga 220 euro në 235 euro, ajo mujore nga 60 në 64,10 euro dhe ajo javore nga 30 në 32 euro. Për motoçikletat, çmimi i vinjetës vjetore do të rritet nga 55 euro në 58,70 euro, një vinjete gjashtëmujore nga 30 euro në 32 euro dhe një vinjetë javore nga 7,50 në 8 euro.

Sipas ministres Bratushek, mjetet shtesë që do të merren nga rritja e çmimit të vinjetave do të përdoren për të gjitha projektet që Dars po i realizon, duke përfshirë aksin e tretë zhvillimor dhe tunelin Karavanski.

“Këtë vit planifikohet të mblidhen 5,3 milionë euro shtesë nga ky titull në baza vjetore, ndërsa në vitin e ardhshëm sipas vlerësimeve do të jenë 14,6 milionë euro”, tha Bratušek.

Më tutje, Bratushek sqaroi se Qeveria ka miratuar programin e ndryshuar të investimeve për gjurmën e dytë Divaça-Koper, sipas të cilit projekti do të përfundojë në fund të vitit 2025 dhe vlera e parashikuar e projektit është pak më shumë se 1,1 miliardë euro.

Trenat do të operojnë në këtë binar në gjysmën e parë të vitit 2026 në bazë të një leje ose vendimi të përkohshëm operimi.

Në të njëjtën kohë, ajo theksoi se projekti në tërësi, pavarësisht rritjes së çmimit të seksionit të tretë, kryesisht për shkak të rritjes së çmimit të materialeve, do të kushtojë më pak se 1,109 miliardë euro që ishte planifikuar në vitin 2019.