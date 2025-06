Policia e Shtetit e Shqipërisë e finalizoi operacionin e koduar “Strukturimi”, në Morinë kundër një grupi të strukturuar kriminal që organizonte dhe drejtonte një rrjet të trafikut ndërkombëtar të emigrantëve nga vendet e treta, nga Greqia për në Shqipëri, Kosovë dhe Serbi, me destinacion shtetet e BE-së. Lidhur me rastin, u arrestuan gjashtë shtetas sirianë dhe një algjerian, derisa një tjetër u shpall në kërkim.

Në tentativë për t’i shpëtuar Policisë, disa prej këtyre shtetasve hapën zjarr ndaj punonjësve të Policisë.

Autoritetet policore kanë njoftuar se po vazhdon kontrolli i zonës për gjetjen e armëve të zjarrit të përdorura në këtë rast, si dhe për kapjen e shtetasit të shpallur në kërkim.

“Në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast, specialistët për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme dhe Narkotikëve të DVP Kukës arrestuan në flagrancë, për veprat penale ‘Vrasja e punonjësve të Policisë së Shtetit’, mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim, ‘Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve, armëve shpërthyese dhe municionit’ dhe ‘Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve’, shtetasit: -A. B., 27 vjeç, me shtetësi algjeriane, si dhe M. N., 25 vjeç, N. A., 20 vjeç, M. Sh., 21 vjeç, M. R., 20 vjeç dhe R. L., 40 vjeç, të pestë me shtetësi siriane. Gjithashtu, në kuadër të këtij operacioni, u shpall në kërkim shtetasi S. G., 27 vjeç, me shtetësi algjeriane”, njofton Policia e Shtetit.

Operacioni “Strukturimi”, sipas njoftimit, po vazhdon për gjetjen e armëve të zjarrit të përdorura në këtë rast, si dhe për kapjen e shtetasit algjerian të shpallur në kërkim.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës, për veprime të mëtejshme.