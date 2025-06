Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, gjatë tubimit “Serbia e Shpresës” në Beograd ka paralajmëruar se “po vijnë kohë të vështira në lidhje me Kosovën”. Ai gjatë tubimit të sotëm tha se për shkak të situatës në Kosovë do të mbahet seanca e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, menjëherë pas përfundimit të tubimit.

“Ne do të luftojmë për paqen, do ta ruaj çdo sekondë të paqes, por pas minutës së parë të sulmit ndaj serbëve në Kosovë, Serbia nuk do të rrijë duarkryq. Nëse doni t’i dëboni serbët, nuk do t’i dëboni ata”, tha Vuçiq.

Siç tha ai, autoritetet e Prishtinës dukej se po prisnin qëllimisht ditën kur "një numër i konsiderueshëm i burrave nga Kosova do të vinin në Beograd për të sulmuar ndërtesat komunale në Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveçan".

Ai po ashtu tha se vendet e Kuintit dënuan sjelljen e sotme të policisë së Kosovës dhe hedhjen e gazit lotsjellës ndaj njerëzve të mbledhur para komunave të cilët protestuan kundër kryetarëve të sapozgjedhur “vetëm pasi shqiptarët arritën ta përfundojnë atë”.

"Shumë gjëra janë të këqija, sepse e di me kë kemi të bëjmë. Ne kemi nevojë për unitet, bashkim, tani më shumë se kurrë", tha Vuçiq.

Ai gjithashtu bëri të ditur se nga nesër nuk do të jetë më kryetar i partisë më të madhe në Serbi - Partisë Progresive Serbe në pushtet, por se do të jetë kryetar i të gjithë qytetarëve të Serbisë, si dhe se më 28 qershor do të themelohet Lëvizja mbipartiake për Popullin dhe Shtetin.