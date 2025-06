Qyteti antik, i cili mban titullin e qytetit të vetëm në botë, përmes të cilit kalon deti i tij dhe që ka tokë në dy kontinente, vazhdon të jetë qyteti i tregtisë dhe i kulturës me shekuj për shkak të vendndodhjes strategjike të rrugëve detare, tokësore dhe ajrore.

Me vendndodhjen e saj strategjike, rolin në histori, kujtesën urbane, atraksionet turistike, veprat arkitekturore dhe akumulimin qindrashekullor kulturor, Istanbuli pozicionohet si një nga qytetet në botë ku jeta vazhdon 24 orë në ditë.

Duke qenë në një pozicion unik në botë me veçorinë e tij që bashkon kontinentin e Azisë me Evropën, Istanbuli mahnit vizitorët me bukuritë natyrore, rrokaqiejt, minaret, kupolat dhe ndërtesat historike.

Qyteti të bën përshtypje me tramvajet nostalgjike që përshkon zhurmën e turmës, urat e Bosforit që shkëlqejnë si rubin në errësirën e natës, zërat e pulëbardhave që përzihen me zhurmën e anijeve, xhamitë e kishat madhështore shekullore dhe peshkatarët që janë gjithmonë duke peshkuar në Galata.

Qyteti, i cili përdoret si një pllajë natyrore në shumë sete filmash nga Yeşilçami deri në Hollywood, pret historinë legjendare të dashurisë së Kullës së Galatas dhe Kullës së Vashëzs (Kız Kulesi).

Qyteti antik, i cili mban titullin e qytetit të vetëm në botë, përmes të cilit kalon deti i tij dhe që ka tokë në dy kontinente, vazhdon të jetë qyteti i tregtisë dhe i kulturës me shekuj për shkak të vendndodhjes strategjike të rrugëve detare, tokësore dhe ajrore.

Filmimi nga qielli i Istanbulit

Ekipi i Anadolus publikoi dinamizmin e qytetit duke filmuar rrugët e Istanbulit, "qytetin që nuk fle kurrë", i cili shfaqet ndër destinacionet më të mira të udhëtimit dhe qyteteve fotografike në botë, nga të njëjtat pika ditën dhe natën.

Banorët dhe vizitorët e Istanbulit, i cili ka qenë shtëpia e shumë qytetërimeve për shekuj, dëshmojnë shumë histori si në thellësinë e historisë ashtu edhe në botën moderne në këtë qytet unik.

Lagjja Fatih e Istanbulit të vjetër, data e vendbanimit e të cilit daton afërsisht 8.500 vjet më parë, ka qenë qendra e qytetit si pika më e gjallë tregtare gjatë ditës që nga periudha osmane.

Ura e Fatih Sulltan Mehmetit, Ura e Dëshmorëve të 15 Korrikut, Ura e Haliçit, Mecidiyeköy, Taksim, Üsküdar si dhe vijat bregdetare të të dy anëve të qytetit, veçanërisht në fundjavë, janë ndër vendet me trafikun më të lartë të automjeteve.

Kur ndriçohet natën, Istanbuli bie në sy me kështjellat e saj si dhe me pika referimi si Kulla e Galatas dhe Xhamia Çamlica ndërsa jeta vazhdon ditë e natë pa ndalur.

Istanbuli, qendra e historisë, e kulturës dhe e argëtimit

Sipas Raportit të Statistikave të Turizmit, Istanbuli priti 16.018.726 turistë, 35,95 për qind e vizitorëve të huaj që erdhën në Türkiye në vitin 2022.

Istanbuli, një nga qytetet me diversitetin më të pasur fetar dhe etnik në botë, tërheq vëmendje të madhe me lagjet kozmopolite si Balat, Fener, Karaköy dhe Kuzguncuk, ku njerëzit e të gjitha ngjyrave kanë jetuar së bashku shekuj me radhë.

Çdo ditë, mijëra njerëz ndjekin gjurmët e shumë kulturave në qytet, ku përveç xhamive si Xhamia Sultnahamet, Xhamia Süleymaniye, Xhamia Aja Sofia dhe Xhamia e Madhe Mecidiye të cilat formojnë siluetën e qytetit si dhe sinagogat dhe kishat tërheqin vëmendjen pasi të gjitha së bashku jetojnë krah për krah.

Nga rruga Istiklal, një nga pikat e para të vizituara nga turistët e huaj, ku zemra e qytetit rrah çdo orë të ditës, deri në Bağdat Caddesi e cila është pika prestigjioze tregtare e qytetit dhe e cila ishte rruga e karvanëve në periudhën osmane jeta vazhdon në rrugët që janë kthyer në qendër të atraksionit edhe në orët e vona të natës.