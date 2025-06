Në margjinat e Samitit të dytë të Komunitetit Politik Evropian, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, është takuar me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, si dhe me liderët e vendeve të tjera të rajonit.

Samiti që mbahet në Moldavi mbledh në një vend krerët e vendeve të kontinentit evropian dhe krerët e institucioneve të BE-së. Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, lidhur situatën e fundit në Kosovë, se konflikti në veri të saj duhet të zgjidhet krah për krah me botën demokratike. Krahas takimit me krerët e rajonit Rama ka realizuar takim edhe me presidenten e Këshillit të Evropës Ursula von der Leyen si dhe me kryeministrin holandez Mark Rutte.

“Rajoni duhet të hyjë në një marrëdhënie të re me BE-në, ndërkohë që konflikti në veriun e Kosovës duhet të zgjidhet krah për krah me botën demokratike, duke i dhënë fund absurdit kërcënues e duke finalizuar marrëveshjen e normalizimit dhe njohjes së ndërsjellë mes Kosovës e Serbisë”, shkruan Rama në Facebook.

Lidhur me takimin joformal të liderëve të rajonit, presidenti serb Vuçiq nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale u shpreh se janë diskutuar hapat e mëtejshëm për gjetjen e një zgjidhjeje për situatën "e vështirë dhe serioze".

"Ne në rajon e dimë më së miri se sa e rëndësishme është që bashkërisht të bëjmë çdo përpjekje për të ruajtur paqen dhe stabilitetin e fituar me vështirësi. Diskutuam ngjarjet aktuale dhe hapat e mëtejshëm që do të kontribuonin në gjetjen e një zgjidhjeje për situatën aktuale të vështirë dhe serioze, me shpresën se arsyeja do të mbizotërojë, në të mirë të të gjithëve", u shpreh Vuçiq.

Përpos Ramës dhe Vuçiqit, të pranishëm në takim kanë qenë edhe presidentja e Greqisë Katerina Sakellaropoulou, anëtarja e Presidencës së Bosnjë e Hercegovinës Zheljka Cvijanoviq dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovaçevski.