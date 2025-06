Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, do të mbërrijë në Türkiye të shtunën (3 qershor) për një vizitë dyditore, tha aleanca ushtarake.

Në një komunikatë të premten, NATO-ja tha se Stoltenbergu do të marrë pjesë në ceremoninë e betimit të presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan në kryeqytetin Ankara.

“Sekretari i Përgjithshëm do të ketë gjithashtu takime dypalëshe me Presidentin Erdoğan dhe me zyrtarë të lartë turq”, thuhet në komunikatë.

Erdoğan fitoi raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale turke me 52,18% të votave, ndërsa kandidati i opozitës Kemal Kilicdaroglu mori 47,82%.