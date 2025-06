Kohët e fundit është bërë aktuale tema e inteligjencës artificiale dhe roli i saj në zëvendësimin e profesioneve, por ekspertët pohojnë se ka ende gjëra (profesione) për të cilat ajo nuk është e aftë.

Një raport i Goldman Sachs nga marsi i këtij viti vlerësoi se inteligjenca artificiale e aftë për të gjeneruar përmbajtje mund të kryente një të katërtën e punës së kryer aktualisht nga njerëzit.

Në gjithë BE-në dhe ShBA-në, thuhet në raport, 300 milionë vende pune mund të humbasin.

Martin Ford, autor i librit Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything.

"Nuk është se do t'u ndodhte individëve, mund të ishte mjaft sistematike." Mund të ndodhë me një numër njerëzish, potencialisht krejt papritur, potencialisht të gjithë në të njëjtën kohë. Dhe kjo ka implikime jo vetëm për ata individë, por edhe për gjithë ekonominë”, thotë Ford.

Ekspertët argumentojnë se ka ende gjëra që AI nuk është në gjendje të japë përgjigjet e saj si detyra që përfshijnë cilësi jashtëzakonisht njerëzore, si inteligjenca emocionale dhe të menduarit "jashtë kornizës".

“Mendoj se në përgjithësi janë tri kategori që do të jenë të besueshme në të ardhmen e parashikueshme. Së pari do të ishin profesionet që janë shumë kreative: në fakt nëse nuk jeni duke bërë punë shabllone ose thjesht duke riorganizuar gjërat, por në të vërtetë dilni me ide të reja dhe krijoni diçka të re”, thotë Ford.

Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se të gjitha profesionet që konsiderohen "kreative" janë të sigurta.

Në fakt, profesione të tilla si dizajni grafik dhe rolet e arteve pamore mund të jenë ndër të parat që do të zhduken, por ka njëfarë sigurie në llojet e tjera të krijimtarisë. Siç thotë Ford, “në shkencë, mjekësi, ligj… njerëzit detyra e të cilëve është të krijojnë një strategji të re ligjore ose biznesi. Mendoj se do të vazhdojë të ketë një vend për qeniet njerëzore”.

Një kategori e dytë e izoluar, shton ai, janë profesionet që kërkojnë marrëdhënie të sofistikuara ndërpersonale. Ai nxjerr në pah infermierët, këshilltarët e biznesit dhe gazetarët hulumtues. Këto janë profesione, "ku keni nevojë për një kuptim të thellë të njerëzve". Mendoj se do të kalojë shumë kohë përpara se AI të ketë aftësinë për të ndërvepruar në mënyra që në fakt ndërtojnë marrëdhënie.”

Një zonë e tretë e sigurt, pohon Ford, "janë profesione që në fakt kërkojnë shumë lëvizshmëri dhe shkathtësi, si dhe aftësi për të zgjidhur problemet në mjedise të paparashikueshme.

Shumë tregti shërbimesh dhe artizanat për shembull elektricistët, hidraulikët bien në këtë kategori.

“Këto janë llojet e profesioneve ku ballafaqohesh vazhdimisht me një situatë të re. Ata janë ndoshta më të vështirat për t'u automatizuar. Për të automatizuar gjëra të tilla, do t'ju duhet një robot fantastiko-shkencor. Duhet të jetë C-3PO nga Star Wars”, thekson Ford.