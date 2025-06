Kryeministri Albin Kurti ka bërë të ditur se mbledhja e përbashkët e dy qeverive Kosovë-Shqipëri do të mbahet më 14 qershor në Gjakovë.

Ai në mbledhjen e sotme të qeverisë tha se me Shqipërinë do të nënshkruhen disa marrëveshje në fusha të ndryshme, derisa tha se shumë marrëveshje paraprake me Shqipërinë kanë gjetur zbatim tashmë.

Mbledhja e fundit mes dy qeverive në fjalë është realizuar në qershor të vitit të kaluar në Prishtinë.