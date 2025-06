Fahrettin Altun është emëruar nga Presidenti Rexhep Tajip Erdogan si Drejtor i Komunikimeve të Presidencës, thuhet në Gazetën Zyrtare. Njoftimi për emërimin e Altunit në Gazetën Zyrtare është publikuar në orët e para të ditës së premte (9 qershor). Altun falënderoi presidentin Erdoğan në Twitter, duke theksuar unitetin dhe bashkëpunimin.

“Dëshiroj të shpreh mirënjohjen time për Presidentin tonë, z. Recep Tayyip Erdoğan, i cili edhe një herë më besoi detyrën e Drejtorit të Komunikimit për miratimin e tij”, tha Altun.

"Në përputhje me vizionin e presidentit tonë, ne do të punojmë së bashku për qëllimet tona për 'Shekullin e Türkiyes' dhe do të vazhdojmë luftën tonë për të vërtetën. Allahu e ruajttë gjithmonë unitetin dhe solidaritetin tonë", shtoi ai.

Altun, 47 vjeç, u emërua për herë të parë nga Erdoğan si Drejtor i Komunikimit të Presidencës më 25 korrik 2018. I angazhuar në kërkime në fushat e komunikimit politik, sociologjisë së medias dhe komunikimit, sociologjisë politike dhe studimeve kulturore, Altun ka kryer doktoraturën në fushën e filozofive mediatike.

