Gjakova ribashkon Tiranën dhe Prishtinën

Gjakova do të mirëpresë nesër mbledhjen e përbashkët të qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës. Kryeministrat Albin Kurti dhe Edi Rama takohen pas dallimeve të fundit lidhur me themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë.