Ndërtimi i rrugës kyç të korridorit të Zangezurit në Kaukazin jugor do të ndihmonte në ndërtimin e lidhjeve më të forta midis Türkiyes dhe Azerbajxhanit, tha presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan.

"Nëse e zgjidhim shpejt çështjen e Zangezurit, kjo do të mundësonte progres drejt dy përfitimeve të rëndësishme si nga rruga, ashtu edhe nga hekurudhat", tha Erdoğan në një konferencë të përbashkët shtypi me presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev gjatë vizitës së tij në Baku, kryeqytetin e Azerbajxhanit.

Ai shtoi se me korridorin, "lidhjet e Türkiyes me Nakhchivanin (eksklavë e Azerbajxhanit) do të forcohen shumë".

"Ekzistenca e këtyre lidhjeve do të çojë në forcimin e marrëdhënieve midis Türkiyes dhe Azerbajxhanit", theksoi Erdoğan.

Korridori i planifikuar i Zangezurit - një rrugë e papenguar nëpërmjet territorit armen që lidh Azerbajxhanin me eksklavën e tij Nakhchivan - do të lidhë gjithashtu Azerbajxhanin drejtpërdrejt me Türkiyen lindore dhe kështu do t’i jepte unitet shtesë botës turke.

Rajoni i Zangezurit fillimisht ishte pjesë e Azerbajxhanit, megjithëse sovjetikët ia dhanë atë Armenisë në vitet 1920, duke e lënë Azerbajxhanin të privuar nga rruga e tij e drejtpërdrejtë tokësore për në Nakhchivan.

Pas luftës 44-ditore me Armeninë në vjeshtën e vitit 2020, Azerbajxhani është fokusuar në ndërtimin e lidhjeve, duke përfshirë autostradat dhe një hekurudhë 43 kilometra nëpërmjet korridorit.

Erdoğan njoftoi gjithashtu se ka filluar puna për krijimin e një universiteti Türkiye-Azerbajxhan.

Erdoğan mbërriti të hënën në Azerbajxhan pas vizitës së tij në Republikën Turke të Qipros Veriore (TRNC) si pjesë e turneut të tij të parë jashtë vendit pas rizgjedhjes më 28 maj.