Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka premtuar se do të prezantojë një kushtetutë të re “civile”.

"Ne do të punojmë së bashku për të miratuar një kushtetutë civile për Türkiyen," tha Erdoğan pas një takimi të kabinetit që zgjati më shumë se tetë orë në kryeqytetin Ankara.

"Ne duam të ndjekim rrugën tonë në shekullin e dytë të Republikës sonë nën drejtimin e një kushtetute civile, liberale, gjithëpërfshirëse që do të pranojë të gjitha segmentet," tha Erdoğan, duke theksuar rëndësinë e lënies pas Kushtetutës aktuale që u formësua nga hunta ushtarake pas grushtit të shtetit në 1980.

Erdoğan përshëndeti sistemin presidencial.

“Kombi ynë me dëshirën e tij hodhi poshtë propozimet për kthim në sistemin e vjetër në zgjedhjet e 14 dhe 28 majit. “Diskutimet për sistemin parlamentar mbyllen për një periudhë të pacaktuar”, tha Erdoğan.

Türkiye miratoi sistemin e saj ekzekutiv presidencial të qeverisjes në vitin 2017 pas një referendumi publik dhe e vuri në praktikë një vit më vonë.

Zyrtarët turq po vlerësojnë avantazhet e sistemit të ri, duke vënë në dukje se ai eliminon joefikasitetin dhe lejon që administrata të funksionojë pa probleme.

Erdoğan tha se pas rizgjedhjes së tij më 28 maj ai bëri vizitën e tij të parë të huaj në Republikën Turke të Qipros Veriore (RTQV) dhe Azerbajxhan.

“Ne do të vazhdojmë luftën tonë krah për krah me turqit qipriotë, të cilët janë pjesë integrale e kombit turk. “Nuk do të lejojmë kurrë të uzurpohen të drejtat e vendit tonë ose RTQV-së”, theksoi Erdoğan.

Duke iu referuar vizitës në Azerbajxhan, Erdoğan tha se gjatë bisedimeve me presidentin e Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, janë marrë shumë vendime për promovimin e marrëdhënieve dypalëshe.

“Ne kemi vendosur një qëllim të përbashkët për të rritur vëllimin e tregtisë në 15 miliardë dollarë”, shtoi Erdoğan.