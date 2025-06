Viti 2023 shënon 90-vjetorin e themelimit të aeroplanit turk, Turkish Airlines, i cili “fluturon në më shumë vende se çdo linjë ajrore tjetër në botë”.

Më 20 maj 1933, kompania ajrore, e njohur si Administrata Shtetërore e Linjave Ajrore, filloi operacionet e saj, e kryesuar nga Fesa Evrensev, aviatorja inauguruese dhe shefi ekzekutiv i Türkiyes, me një ekip modest prej 30 punonjësish, një flotë me pesë avionë dhe 28 vende.

Ai bëri fluturimin e tij të parë të huaj midis Ankara-Istanbul-Athinë në vitin 1947. Transportuesi aktualisht fluturon në 344 pika në 129 vende dhe pesë kontinente me një numër të përgjithshëm staf prej 82.000 personash, me një flotë të re prej 418 avionësh, që mbante me krenari flamurin turk nëpër glob, duke hapur dyert drejt botës më të gjerë për pasagjerët e tij.

Kompania ka dëshmuar një zgjerim të konsiderueshëm gjatë disa dekadave. Sipas një sondazhi nga një konsulencë e pavarur e vlerësimit dhe strategjisë, ajo është shpallur marka më e vlefshme e Türkiyes për gjashtë vitet e fundit me radhë.

Duke u emëruar “Linja ajrore më e mirë në Evropë”, “Top-10 linjat ajrore ndërkombëtare”, “Linja ajrore globale me pesë yje”, “Linja ajrore më e mirë e Evropës Lindore” dhe “Top-3 Global Airlines” nga institucionet ndërkombëtare, transportuesi tani është një nga aktorët kryesorë në rritjen e Türkiyes.

Sot, thyerja e rekordeve është një rutinë për Turkish Airlines. Në maj 2023, ajo regjistroi performancën më të lartë në histori duke pritur 7,4 milionë pasagjerë.

Yll në rritje

Duke pasur flotën më të re dhe më moderne në Evropë, flota e kompanisë ka lulëzuar falë blerjeve të avionëve të teknologjisë së lartë, efikase ndaj karburantit dhe të ndërgjegjshëm për mjedisin që ofrojnë një nivel të lartë komoditeti.

Ajo fitoi titullin e linjës ajrore më të mirë në Evropë në vitin 2022 për shkak të rrjetit të saj të pakrahasueshëm të fluturimeve, flotës së re, karrigeve të rehatshme dhe ëmbëlsirave të shijshme.

Transportuesi ka gdhendur emrin e tij me sponsorizime dhe reklama emocionuese me famë botërore duke bashkëpunuar me yje botërorë si Kobe Bryant, Lionel Messi, Morgan Freeman dhe shumë të tjerë.

Pavarësisht ndikimit të rëndë të pandemisë në udhëtimet ajrore në vitin 2021, linja ajrore arriti një fitim neto prej 959 milionë dollarësh, duke shënuar një përmirësim të ndjeshëm nga humbja neto prej 836 milionë dollarësh e shkaktuar në vitin 2020, për shkak të pandemisë Covid-19.

Shërbimet e transportit të mallrave dëshmuan gjithashtu vlerën e kompanisë. Si kryetar i bordit dhe komitetit ekzekutiv të Turkish Airlines, Ahmet Bolat deklaroi në një intervistë:

“Operacionet e ngarkesave ishin si një litar shpëtimi për industrinë gjatë gjithë pandemisë. Në përgjigje të kërkesës së fortë, Turkish Cargo tregoi performancë të suksesshme dhe u rendit e pesta në mesin e transportuesve ajror të ngarkesave në mbarë botën. Të ardhurat e njësisë sonë të ngarkesave në 2022 ishin afërsisht dyfishi i vitit 2019, gjë që çoi për një rritje të të ardhurave tona nga ngarkesat me më shumë se dy herë.”

Në vitet e mëparshme, Harvard Business School (HBS) ka pranuar arritjet mbresëlënëse të Turkish Airlines duke kryer një rast studimi të quajtur “Turkish Airlines: Zgjero botën tënde” që u zhyt në transformimin e linjës ajrore nga një konkurrente rajonale në një lojtar dominues global në botën ndërkombëtare në industrinë e aviacionit.

Türkiye po bëhet destinacion ideal

Türkiye, duke u bërë një destinacion më tërheqës për shumë pasagjerë globalisht, ka ndihmuar Turkish Airlines të konkurrojë me konkurrentë të njohur në të njëjtin rajon, si Emirates, Etihad Airways dhe Qatar Airways. Afërsia e Istanbulit me Evropën gjithashtu luajti një rol të rëndësishëm në këtë garë.

Gjatë sezonit turistik veror, vendi përjeton një treg të konsiderueshëm të brendshëm që kontribuon ndjeshëm në marzhet e jashtëzakonshme të fitimit të arritura nga Turkish Airlines dhe Pegasus brenda industrisë, thotë analiza.

Në vitin 2022, aeroportet e Türkiyes u kryen shërbim 182,3 milionë pasagjerëve, nga të cilët 385.838 ishin në tranzit, thonë të dhënat nga Drejtoria e Përgjithshme Turke e Autoritetit Shtetëror të Aeroporteve (DHMI).

Turkish Airlines ka zhvilluar në mënyrë aktive Aeroportin e ri të Istanbulit dhe Aeroportin Ataturk të Istanbulit tashmë jofunksional, pasi ato u bënë qendra të shquara rajonale.

Aeroporti i Istanbulit theu një rekord botëror të trafikut ajror javën e kaluar, me 1.594 ngritje dhe ulje, falë finales së UEFA Champions League, sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Aviacionit Civil të Türkiyes.

Drejtoria tha se fluturimet shtesë të planifikuara dhe çarter kishin një rol thelbësor në regjistrim.

Turkish Airlines tani ka vendosur synime ambicioze për t’u bërë linja ajrore e dytë më e madhe në mbarë botën për sa i përket kapacitetit ndërkombëtar.

Plani i tyre përfshin transportimin e 171 milionë pasagjerëve në vitin 2033, një rritje e konsiderueshme nga 10 milionë pasagjerë të transportuar në vitin 2003. Përveç kësaj, ajo synon të zgjerojë flotën e saj në 813 avionë deri në të njëjtin vit dhe të fluturojë në 400 pika me një staf prej 150.000 personash.

Këto synime pritet të kontribuojnë ndjeshëm në zhvillimet e ardhshme të Türkiyes.