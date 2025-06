Lënia e duhanit mund të përmirësojë shëndetin mendor

“Ndërprerja e pirjes së duhanit shoqërohet me përmirësime të konsiderueshme në ankthin dhe depresionin te njerëzit me dhe pa çrregullime psikiatrike”, kështu thuhet pas studimit të Universitetit të Oksfordit dhe Bath me mbi 4.200 njerëz në 16 vende.