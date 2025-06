Në Japoni, shteti më i madh ishull në Azinë Lindore, klientëve nëpër ishuj porositë u dërgohen me dronë.

Fakti që 70 për qind e Japonisë përbëhet nga malet dhe ishujt ndonjëherë ka probleme në shpërndarjen dhe aksesin e nevojave dhe porosive urgjente në disa rajone. Duke zhvilluar metoda të ndryshme për të kapërcyer pengesën gjeografike, japonezët furnizojnë nevojat urgjente brenda pak orësh me një metodë miqësore për përdoruesit.

Mjetet ajrore pa pilot, të cilat janë përhapur gjerësisht në botë, përdoren përgjithësisht në fusha të tilla si gjurmimi, vëzhgimi, qëllime ushtarake, topografi dhe gjeologji. Japonezët filluan t'i përdorin ato për furnizimin e nevojave të përditshme.

Japonezët, të cilët lëshojnë porosi me parashutë me një devijim maksimal prej 10 metrash, lëshojnë drone me parashutë. Banorët e Ishujve Goto në qytetin Nagasaki porosisin nevojat e tyre të përditshme, përfshirë ilaçet në internet. Porositë e ngarkuara në kutinë e parashutës u dërgohen banorëve të ishullit me dron.

Duke iu përmbajtur ligjeve të aviacionit, dronët përdorin algoritme dhe softuer të avancuar. Dronët, falë standardeve të larta të sigurisë mund të operohen me probleme minimale. Ofruesi i shërbimit "Sora-iina", i cili u themelua në vitin 2021 dhe do të thotë "qielli është i mirë", financohet nga Toyota Tsusho.

Selia e kompanisë për dron është e vendosur në ishullin Fukue, më i madhi dhe më jugor i arkipelagut.

Teknologji e lartë me katapultë të stilit mesjetar

Klientët porosisin nevojat e tyre urgjente ose të lehta ditore si ilaçe dhe produkte mjekësore nëpërmjet internetit nga ishulli. Porositë arrijnë te kompania tregtare. Tarifa e shërbimit për ngarkesën me parashutë është 1.000 jenë (afërsisht 7 dollarë amerikanë).

Porosia, e cila arrin te kompania tregtare, si p.sh. në një farmaci ose supermarket, paketohet dhe ngarkohet në furgonin e parë të dorëzimit. Furgoni e dërgon atë në qendrën e dronëve të Sora-iina.

Porosia e paketuar që arrin në qendrën e dronëve vendoset në kutinë postare të kuqe të parashutës. Kutia postare vendoset në dron. Më pas droni në magazinë nxirret nga shinat dhe vendoset në një sajë të instaluar si katapultë pranë tij.

I nisur nga një katapultë si në kohët mesjetare, droni ngrihet sa hap e mbyllë sytë. Droni, i cili fillon të fluturojë në ajër, llogarit drejtimin që do të shkojë dhe fillon të drejtohet drejt asaj pjese të ishullit.

Droni me krahë, i cili mund të arrijë shpejtësi fluturimi prej 100 kilometrash në orë, ka një distancë maksimale prej 80 kilometrash nga qendra e dorëzimit. Dronët, të cilët janë të lehtë për t'u çmontuar, të bërë nga stiropori dhe plastika, në një përplasje të mundshme dëmtojnë shumë pak objektet.

Ka një porosi nga qielli!

Kur droni arrin në pikën e dorëzimit të hyrë në sistemin e tij më parë, ai hap dyert në trupin e tij dhe e lëshon ngarkesën në tokë nga një lartësi prej qindra metrash. Me hapjen e parashutave në ngarkesë, produkti i porositur ulet në një rënie të thjeshtë të lirë.

Mund të ketë një devijim prej 10 metrash në uljen e ngarkesave me parashutë, ku shkalla e suksesit të dorëzimit të produktit është 97 për qind. Nuk ka probleme serioze, përveç motit me erë.

Duke hedhur ngarkesën e tij me parashutë, droni rikthehet në qiell dhe automatikisht zbulon rrugën e tij të kthimit në qendër.

Avion me shkumë, parashutë letre

Dronët, të cilët aktualisht janë zhvilluar dhe prodhuar me një densitet materiali stiropor, mund të mbajnë një maksimum prej 1.8 kilogramësh, përfshirë kutitë dhe parashutat e tyre. Parashuta është prej letre, duke marrë parasysh peshën e ngarkesës. Parashutat nuk rikuperohen pasi përdoren, ato hidhen.

Vazhdon puna për zhvillimin e mjeteve ajrore pa pilot, të cilat mund të përshkojnë distancë prej 50 kilometrash në rreth gjysmë ore dhe pritet që shpejtësia dhe kapaciteti i tyre mbajtës të rritet me kalimin e kohës.

Gati për të shërbyer në gjithë vendin

Drejtori ekzekutiv (CEO) i Sora-iina, Matsuyama Michelle Mika për Anadolu tha se ata e nisën këtë shërbim me synimin për të ofruar ilaçe dhe nevojat e përditshme të banorëve të ishujve.

Duke u shprehur se duan të rrisin bashkëpunimin me operatorët aktivë në ishull, Mika tha se "Ne duhet të zbulojmë se si të fitojmë para duke marrë parasysh anën komerciale të biznesit". Ai tha se ata janë gati të shërbejnë në zonat me popullsi të dendur të Japonisë nëse kërkohet. Mika hezitoi të komentojë mbi shumën e subvencionit të dhënë nga guvernatori i provincës dhe qeveria qendrore për projektin.

Zonat rurale dhe ishujt e largët, ku shumë shërbime nuk ofrohen në mënyrë adekuate, janë destinacione të njohura për dërgimin e porosive me dron.