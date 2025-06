Një shtetas francez grisi një kopje të Kuranit në një xhami në Trakinë Perëndimore të Greqisë, thanë përfaqësuesit e pakicës turke lokale të rajonit.

Pas një ankese të paraqitur nga vendasit që ishin dëshmitarë të aktit provokues në fshatin Ilıca Kaplıcalar (Ano Thermai) të provincës Iskece (Xanthi), shtetasi francez u ndalua nga ekipet lokale të policisë greke dhe u dërgua në komisariat, tha zyra e myftiut të zgjedhur në Iskece në një deklaratë.

Akti provokues u dënua ashpër nga figura të shquara të minoritetit dhe shoqatave turke, si dhe nga Ministria greke e Çështjeve Fetare dhe e Arsimit.

Sekretari i përgjithshëm i ministrisë, Giorgos Kalantzis, tha në një deklaratë: “Respekti për vendet e adhurimit të çdo komuniteti fetar është vlerë e panegociueshme për Greqinë”.

Shumica e pakicës etnike turke të Greqisë, afërsisht 150.000 njerëz, jetojnë në Trakinë Perëndimore, e cila kufizohet me Bullgarinë në veri, me Türkiyen në lindje, me Detin Egje në jug dhe me rajonin grek të Maqedonisë në perëndim.