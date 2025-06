Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi bisedë telefonike me presidenten e Komisionit Evropian (KE), Ursula von der Leyen. Në një deklaratë nga Kryesia e komunikimeve të Presidencës thuhet se në bisedë u diskutuan marrëdhëniet Türkiye-BE. Presidentja e KE-së, Von der Leyen në bisedë uroi presidentin Erdoğan për rizgjedhjen e tij si president. Erdoğan tha se rruga e suksesshme për të luftuar me sfidat me të cilat përballen në nivel rajonal kalon nga forcimi bashkëpunimit të BE-së me Türkiye. Ai theksoi se trajtimi i drejtë dhe mbështetja e perspektivës për anëtarësim të drejtë që do të tregohet ndaj Türkiyes, do të shkaktojë hapjen e horizonteve të reja në marrëdhënie.