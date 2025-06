TRT World Forum ka zbuluar edicionin e dytë të NEXT-it, një ngjarje ekskluzive rinore që synon adresimin e sfidave urgjente globale dhe nxitjen e shkëmbimit të ideve. E planifikuar për më 20 qershor, ngjarja gjithëditore do të mbledhë së bashku gazetarë të rinj, akademikë, anëtarë të OJQ-ve dhe sipërmarrës me ndikim, të cilët kanë dhënë kontribute të rëndësishme në fushat e tyre përkatëse. Ai do të zhvillohet në Qendrën e Arteve Performuese të Istanbulit (Zorlu PSM).

Këtë vit, tema të reja do të hulumtohen për të kërkuar përgjigje për pyetjet më urgjente të sotme mbi median, teknologjinë, planetin, biznesin, sportin, arsimin, udhëtimin, veprimin kolektiv dhe qasshmërinë. Si pjesë e ngjarjes, në diskutimet e panelin dhe bisedat kryesore do të trajtohen çështje sociale, kulturore dhe teknologjike që do të ndikojnë ndjeshëm në të ardhmen. NEXT synon të jetë një platformë dinamike për liderët e rinj, gazetarët, akademikët, anëtarët e organizatave të shoqërisë civile dhe sipërmarrësit për të artikuluar vizionet e tyre për të ardhmen dhe për të ofruar zgjidhje të frymëzuara për një botë më gjithëpërfshirëse. Vitin e kaluar, ngjarja mblodhi me sukses një mbledhje të larmishme me mbi 1.000 individë të rinj nga Türkiye dhe jashtë saj.

Ata u angazhuan në diskutime të gjalla mbi tema të ndryshme, duke përfshirë tema magjepsëse, si turizmi i hapësirës, modelet e qëndrueshme të biznesit, seminaret zhytëse NFT dhe teknologjia e fundit.

Përveç diskutimeve intriguese të panelit, zona e hollit do të shfaqë përvojat e inteligjencës artificiale dhe realitetit virtual, do të ofrojë mundësi për biseda të përfshira me të ftuar të veçantë, do të ketë një kënd të dedikuar të mediave sociale dhe do të ofrojë zona seminaresh për pjesëmarrësit që të marrin pjesë në mënyrë aktive dhe të mësojnë.

Veprimtaria do të presë shumë folës nga Türkiye dhe jashtë saj, duke përfshirë kuzhinierin turk dhe personazhin e famshëm të internetit Burak Ozdemir, i njohur gjithashtu si CZN Burak. Diskutimi i tij në panel i titulluar “Angazhimi kuptimplotë: Zvogëlimi i ndikimit të fatkeqësive së bashku”, do të fokusohet në tërmetet e fundit shkatërruese në Türkiye që morën jetën e më shumë se 45.000 njerëzve.

Ekipi i Ozdemirit transportoi furnizime në rajone të ndryshme të prekura në vend, duke përfshirë Hatajin, një nga zonat më të goditura nga tërmeti.

Asma Elbadawi, e cila ka lindur në Sudan dhe e rritur në Britaninë e Madhe, që është edhe basketbolliste dhe trajnere, do të marrë pjesë gjithashtu në këtë ngjarje.

Elbadawi, e cila është gjithashtu poete e shquar, është përballur dhe sfiduar me stereotipe gjatë gjithë karrierës së saj, duke kontribuar veçanërisht në fushatën që përmbysi me sukses ndalimin e hixhabit në basketbollin profesionist në vitin 2014.

Veprimtaria do të zhvillojë gjithashtu bisedën ekskluzive të shumëpritur me ish-yllin e futbollit Frederic Oumar Kanoute.

Në ngjarjen inauguruese të vitit të kaluar, NEXT paraqiti 11 panele, 7 seminare, 26 folës kryesorë dhe tërhoqi mbi 1.000 pjesëmarrës. Nga mbi 2.000 aplikime të dorëzuara, rreth 1.400 erdhën nga Türkiye, ndërsa pjesa tjetër nga pjesëmarrës ndërkombëtarë.

Një grup i ndryshëm mysafirësh ndërkombëtarë morën pjesë në veprimtari, duke përfaqësuar vende të ndryshme duke përfshirë ShBA-në, Kanadanë, Mbretërinë e Bashkuar, Italinë, Holandën, Sudanin, Kilin, Pakistanin, Indinë, Jordaninë, Namibinë, Tanzaninë dhe Nigerinë.

Regjistrimet për këtë ngjarje mund të bëhen në https://next.trtworldforum.com/.