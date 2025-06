Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq ka deklaruar sot se nuk do të flasë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti derisa të lirohet çdo serb i arrestuar, derisa të tërheqë policinë dhe të ndalojë arrestimet.

"Dhe pastaj do të flasim për formimin e AKS-së. Do - do, nuk do - mbaruam. Këtu zgjidhni dikë tjetër që do t'ju japë gjithçka në pjatë, unë nuk do t'ju jap. Mos kërkoni data, përfundoni me të atë që keni, sepse nuk pajtohem me taktikat e tokës së djegur dhe lëvizjeve të gatshme”, tha Vuçiq pas mbledhjes së Këshillit Strategjik të Serbisë dhe Hungarisë në Paliq.

Vuçiq tha gjithashtu se ai dhe kryeministri hungarez Viktor Orban kanë biseduar shumë për Kosovën një natë më parë.