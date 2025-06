Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan i ka dhënë mesazhe botës me rastin e Ditës Botërore të Refugjatëve, duke theksuar se qasja e Türkiyes do të jetë gjithmonë “mbrojtja e jetës dhe e dinjitetit njerëzor së bashku me sigurinë e vendit”.

“Türkiye, e cila gjithmonë përmbush detyrën e saj të humanizmit dhe fqinjësisë, po punon për të lehtësuar kthimin e sigurt, vullnetar dhe dinjitoz të refugjatëve në atdheun e tyre, një hap i domosdoshëm për t’u marrë,” tha ai.

“Njerëzit në pjesë të ndryshme të botës, duke përfshirë gjeografinë në të cilën ndodhet vendi ynë, janë të detyruar të migrojnë për arsye të tilla si terrorizmi, konflikti, lufta civile, uria dhe uria.”

Presidenti turk theksoi se kombi i tij ka qëndruar pranë atyre që ikin nga persekutimi pa asnjë diskriminim për shekuj me radhë.

“Qasja jonë ndaj çështjes së migrimit të parregullt dhe refugjatëve, që përbën një sfidë globale, është të mbrojmë jetën dhe dinjitetin njerëzor së bashku me sigurinë e vendit tonë. Kombi ynë, i cili është kujdesur për ata që ikin nga persekutimi pa bërë asnjë dallim. për shekuj me radhë, ka treguar edhe një herë të njëjtin qëndrim të ndërgjegjshëm përballë krizave në rajonin tonë, nga Siria në Ukrainë”, tha Erdoğan.

Presidenti theksoi qasjen e vendit të tij ndaj migrimit të parregullt dhe refugjatëve si një sfidë globale.

“Ne hedhim poshtë gjuhën e urrejtjes kundër refugjatëve, përhapjen e ideologjisë neonaziste dhe islamofobinë e ksenofobinë, të cilat zënë rrënjë në vendet perëndimore dhe më pas përhapen në shoqëritë e tjera si një hardhi helmuese. Ne i konsiderojmë këto tendenca patologjike që nuk konsiderojnë askënd që është i ndryshëm në aspektin e racës, kulturës ose besimit si një kërcënim për vlerat humanitare dhe të ardhmen e përbashkët të njerëzimit.”

“U bëjmë thirrje të gjitha palëve të bëjnë më shumë përpjekje”

Duke theksuar ndikimin e një mendësie koloniale, presidenti Erdoğan vuri në dukje transformimin e Mesdheut në një varrezë masive për refugjatët në vitet e fundit.

Mendësia arrogante me rrënjë që kthehen në kolonializëm ka pasur një ndikim të rëndësishëm në detin Mesdhe, i cili ka qenë djepi i qytetërimeve gjatë historisë, duke u kthyer në një varrezë masive për refugjatët në këto vitet e fundit.

“Tragjedia humanitare që ndodhi javën e kaluar në Detin Egje, ku qindra njerëz të pafajshëm, shumica fëmijë, humbën jetën në pamje të qartë, është shembulli më i fundit dhe i turpshëm i kësaj.

Ai theksoi rëndësinë e Paktit Global për Refugjatët, i miratuar në dhjetor të vitit 2018 me kontributet aktive të Türkiyes, në zgjidhjen e çështjes së refugjatëve. Ai u bëri thirrje të gjitha palëve relevante të dyfishojnë përpjekjet e tyre në zbatimin e Kompaktit dhe përmbushjen e obligimeve të tyre.

“Komuniteti ndërkombëtar, veçanërisht vendet që u japin leksione të tjerëve për të drejtat e njeriut dhe demokracinë, tani duhet të marrin përgjegjësinë. Çështja e refugjatëve mund të zgjidhet duke eliminuar shkaqet rrënjësore të migrimit dhe zhvendosjes së detyruar. Suksesi dhe zbatimi i Paktit Global për Refugjatët janë vendimtare në këtë drejtim”, tha presidenti.

“U bëjmë thirrje të gjitha palëve relevante të bëjnë më shumë përpjekje si në zbatimin e Kompaktit ashtu edhe në përmbushjen e detyrimeve.

Presidenti Erdoğan e mbylli mesazhin e tij duke shprehur shpresën se Dita Botërore e Refugjatëve do të kontribuojë në zgjidhjen e sfidave me të cilat përballen refugjatët në mbarë botën.

“Me këto vëzhgime dhe dëshira, shpresoj që Dita Botërore e Refugjatëve do të kontribuojë në krijimin e ndërgjegjësimit global, parandalimin e tragjedive të reja dhe zgjidhjen e problemeve të të gjithë refugjatëve që luftojnë për mbijetesë në cepa të ndryshëm të botës.”