Galatasaray kundërshtari i Strugës, në rast kualifikimi në raundin e dytë

Kampioni në fuqi në ligën e Maqedonisë së Veriut, Struga fillimisht do të përballet me klubin lituanez Zalgiris Vilnius, ndërsa në rast të kualifikimit në raundin e dytë do të përballet me Galatasarayin.