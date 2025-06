Ministria e Jashtme e Türkiyes, lidhur me deklaratën e përbashkët të publikuar pas bisedimeve në Astana me temë Sirinë deklaroi "Palët kanë vënë në dukje nevojën për krijimin e kushteve të nevojshme brenda Sirisë për të siguruar kthimin e sigurt, vullnetar dhe dinjitoz të sirianëve".

Ministria turke bëri një deklaratë me shkrim lidhur me deklaratën e përbashkët përfundimtare të "Bisedimeve në Astana me temë Sirinë" e cila u mbajt për herë të 20-të në kryeqytetin e Kazakistanit.

Sipas deklaratës, në takim Türkiye u përfaqësua nga një delegacion i kryesuar nga zv.ministri i Jashtëm, ambasadori Burak Akçapar. Gjatë takimit u diskutuan çështjet për situatën në terren, luftën kundër terrorizmit, zhvillimet rajonale, procesin politik, rikthimet dhe ndihmat humanitare.

Palët vendosën theksin për angazhimin e tyre ndaj unitetit politik dhe integritetit territorial të Sirisë si dhe rolin e Procesit të Astanas për zgjidhje paqësore të çështjes së Sirisë. Më tej u theksua vendosmëria për luftën kundër agjendave separatiste të cilat kërcënojnë sigurinë kombëtare të vendeve fqinje, përfshirë sulmet dhe infiltrimet ndërkufitare.

Palët dënuan praninë në rritje dhe sulmet e organizatave terroriste të cilat veprojnë në Siri me emra dhe zgjatime të ndryshme.

Palët theksuan se janë të papranueshme përpjekjet e ashtuquajtura "vetadministrim" për të cilat po bëhen përpjekje të vendosen në zbatim nën pretekstin e luftës kundër terrorizmit si dhe dënuan shkeljet e strukturës separatiste në verilindje të Sirisë, përfshirë këto përpjekje dhe shprehën shqetësimin për veprimet e vendeve që mbështesin formësimet terroriste.

Duke tërhequr vëmendjen mbi rëndësinë e zbatimit aktual të gjithë rregullores lidhur me veriun e Sirisë dhe për Idlibin, palët konfirmuan angazhimin e tyre në përparimin e procesit të zgjidhjes politike në mosmarrëveshjen e Sirisë në përputhje me rezolutën 2254 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (KS-OKB).

Në kuadër të kësaj, palët bënë thirrje për realizimin sa më parë të raundit të ardhshëm të Komitetit Kushtetues.

Gjithashtu palët shprehën shqetësimin e tyre nga situata humanitare e rënduar si pasojë e tërmeteve të 6 shkurtit si dhe bënë të ditur rëndësinë e vazhdimit pa ndërprerë të ndihmave humanitare për gjithë Sirinë.

Në këtë aspekt, në deklaratën ku vihet theksi rëndësia e rritjes dhe vazhdimit të ndihmës humanitare në bazë të rezolutës 2672 të OKB-së për mekanizmin ndërkufitar të OKB-së, thuhet se "Palët kanë vënë në dukje nevojën për formimin e kushteve të nevojshme brenda Sirisë për të siguruar kthimin e sigurt, vullnetar dhe dinjitoz të sirianëve. Me rastin e takimit, janë zhvilluar bisedime dypalëshe me anëtarët vëzhgues të Procesit të Astanas dhe agjencive të OKB-së".