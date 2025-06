Falë marrëveshjes së drithit të Detit të Zi, bota arriti “drithin aq të nevojshëm nga Ukraina”, tha të enjten kryeministri i Ukrainës, duke vlerësuar përpjekjet ndërmjetësuese të Türkiyes në mes të luftës së vazhdueshme Rusi-Ukrainë.

"Ne jemi shumë mirënjohës për Iniciativën e Detit të Zi, të cilën Türkiye e mbështet dhe ajo na udhëhoqi të gjithëve, e gjithë bota ka kaq nevojë për drithin nga Ukraina për vendet e Lindjes së Mesme, për vendet afrikane, për vendet evropiane”, tha Denys Shmyhal në një konferencë për media, gjatë Konferencës së Rimëkëmbjes së Ukrainës në Londër.

"Turkiye është një partner shumë i rëndësishëm, një vend fqinj për ne", tha Shmyhal në përgjigje të pyetjes së Anadolu në lidhje me përpjekjet ndërmjetësuese të Türkiyes.

Ai vlerësoi të gjitha përpjekjet e partnerëve dhe aleatëve për mbështetjen e Kievit dhe tha se Ukraina po lufton edhe një herë për lirinë dhe jetën e saj.

Ai përsëriti se Ukraina "do të fitojë dhe do të çlirojë të gjithë territorin ukrainas", sipas kufijve ndërkombëtarë dhe të njohur që nga viti 1991.

"Pra, ne vlerësojmë të gjitha përpjekjet e Türkiyes, Presidentit të Türkiyes (Recep Tayyip Erdoğan), qeverisë dhe shpresojmë që të gjithë së bashku, me të gjithë aleatët tanë me Türkiyen, me Evropën, me ShBA-në, me Britaninë e Madhe të arrijmë paqen në vendin tim", shtoi Shmyhal.

Türkiye, OKB-ja, Rusia dhe Ukraina nënshkruan një marrëveshje në Istanbul korrikun e kaluar për të rifilluar eksportet e drithit nga tri porte ukrainase të Detit të Zi, të cilat u ndaluan pas luftës në Ukrainë, e cila filloi në shkurt të vitit të kaluar.

Marrëveshja është rinovuar disa herë që atëherë dhe është zgjatur për dy muaj të tjerë më 18 maj deri më 18 korrik.