Me ardhjen e stinës së verës temperaturat e larta fillojnë të bëhen të papërballueshme për qytetarët.

Kështu, përveç shfrytëzimit të kondicionerit si një ndër mjetet më bashkëkohore të shfrytëzimit, ju me siguri mund të ulni temperaturën në hapësirën ku qëndroni duke kryer disa truqe të thjeshta si errësimi, fikja e pajisjeve elektrike ose përdorimi i një ventilatori.

Në vazhdim ju sjellim disa nga rekomandimet tradicionale ose truqet të cilat mund t'i vendosni në përdorim për të freskuar ambientin.

Ulni qepenët

Duke e errësuar hapësirën me qepenë, do të parandaloni hyrjen e rrezeve të diellit në hapësirë ​​dhe në këtë mënyrë do të reduktoni nxehtësinë gjatë ditës.

Nëse nuk keni qepenë në dritare, atëherë përdorni perde të lehta dhe mbajini të tërhequra mbi dritare.

Përdorni materiale pambuku

Sigurohuni që çarçafët në shtëpinë tuaj të jenë 100 për qind pambuk. Hiqni mënjanë çarçafët prej sateni dhe poliestër për netët më të ftohta dhe zëvendësojini me çarçafë pambuku.

Materiali i pambukut është më i lehtë dhe i këndshëm për lëkurën.

Fikni pajisjet elektrike

Pajisjet elektrike ngrohin gjithashtu hapësirën, madje edhe një llambë e zakonshme. Prandaj, rekomandohet të fikni dritën në mënyrë që dhoma të mos nxehet.

Gjithashtu, hiqni të gjitha pajisjet elektronike nga priza. Ato mund të lëshojnë nxehtësi edhe kur nuk përdoren.

Truqet me ventilator

Gjatë ditëve të nxehta të verës, shumica e freskojnë hapësirën me ndihmën e ventilatorëve.

Shumë njerëz e përdorin ventilatorin duke e kthyer aty ku janë. Megjithatë, do të arrini një efekt ftohës më të mirë nëse e vendosni ventilatorin përpara një dritareje të hapur në mënyrë që ajri i ftohtë të qarkullojë vërtet.

Gjithashtu, ju mund të krijoni një të ashtuquajtur "erë të dyfishtë" në dhomë, e cila do të nxjerrë ajrin e ngrohtë nga dhoma dhe do të lejojë ajër më të freskët.

Fillimisht, mbyllni të gjitha dritaret dhe dyert dhe mbyllni të gjitha qepenët gjatë ditës dhe gjatë natës bëni këtë truk me ventilator duke hapur të gjitha dritaret dhe duke e vendosur ventilatorin pranë dritares me pamje nga jashtë.

Në këtë mënyrë do të nxjerrni ajrin e ngrohtë jashtë. Vendosni një ventilator të dytë pranë dritares së dytë, por përballeni me të nga brenda, në mënyrë që ajri më i freskët të qarkullojë nga jashtë në brendësi.

Ekziston edhe një truk tjetër për ta përdorur më mirë ventilatorin, duke vendosur një tas me akull që fryn përpara ventilatorit për të bërë "kondicioner" tuajin.