Türkiye është bërë një "vend kyç" në Ballkanin Perëndimor dhe roli i saj ndërmjetësues midis Serbisë dhe Kosovës është shumë i rëndësishëm, tha të dielën kryeministri i Malit të Zi Dritan Abazoviq. "Presidenti (turk) (Recep Tayyip) Erdoğan është një lider që mund të bindë palët e trazuara në Ballkan që të vijnë në tryezë dhe të gjejnë zgjidhje të qëndrueshme për problemet në rajon. Unë mendoj se roli ndërmjetësues i Türkiyes në tensionin midis Serbisë dhe Kosovës është shumë i rëndësishëm,” tha Dritan Abazoviq për Anadolu si pjesë e Forumit Rinor të Bashkëpunimit Islamik në Istanbul. Si një “superfuqi”, Türkiye mban marrëdhënie miqësore me të gjithë botën, tha ai, duke shtuar se të gjithë hapat që do të ndërmarrë Türkiye në diplomacinë globale janë të vlefshme si për vendet e rajonit ashtu edhe për Ballkanin. “Shpresoj se presidenti Erdoğan do të përfshihet më shumë në problemet në Ballkan. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme për sigurimin e paqes dhe stabilitetit në rajon”, shtoi ai. Ai tha se Türkiye ka filluar të luajë një rol efektiv në Ballkan po aq sa në BE dhe ShBA. Duke kujtuar se Türkiye ishte një nga vendet e para që njohu Malin e Zi pas fitimit të pavarësisë në vitin 2006, ai tha se marrëdhëniet midis vendeve kanë përparuar që atëherë. Ai tha se fluturimet direkte midis vendeve jo vetëm që do të kontribuojnë në turizëm, por gjithashtu do të ofrojnë lehtësi për kompanitë turke dhe njerëzit e biznesit që duan të bëjnë biznes në Mal të Zi.