Një ditë qershori 2021, Nuran Eksi, u ul përpara disa kavanozëve me mjaltë. Ajo u ul atje për orë të tëra – duart e saj të palosura, sjellja e saj e relaksuar, rruaza prej guaska deti rreth kyçit të dorës së djathtë dhe kaçurrelat e saj të mbështetura mbi supet e saj.

Kavanozët përmbanin afërsisht 25 kilogramë mjaltë, fryt i punës së saj. Ishte hera e parë që ajo nxirrte mjaltë nga kosheret e mjaltit që filloi të kultivojë një vit më parë.

Në kulmin e pandemisë, e cila e kishte zhytur ekonominë globale në një cikël bllokimesh dhe na tregoi se sa të cenueshëm jemi ndaj një sëmundjeje në përhapje, Eksi, 53 vjeçe, doli në pension nga një punë e rehatshme menaxheriale në sektorin e korporatave.

Ajo ngriti një “zyrë” të re në një vilë të improvizuar përgjatë bregut të Detit të Zi të Siles, një lagje e largët e Istanbulit. Dhe filloi udhëtimin e saj për të shpëtuar botën.

“Vjelja e mjaltit do të thotë më shumë sesa thjesht nxjerrja e tij nga krehja. Kjo është mënyra se si unë lidhem drejtpërdrejt me natyrën, duke lënë gjurmët e dorës në përpjekjet për ta bërë planetin tonë më të jetueshëm”, thotë ajo për TRT World.

“Kjo do të ndihmojë gjithë ekosistemin tonë.”

Eksi është një nga dhjetëra bletarët në shkallë të vogël që po përfitojnë nga një program i qeverisë turke për të nxitur prodhimin e mjaltit dhe për të ndihmuar sipërmarrësit e vetëbërë të lulëzojnë.

Që nga viti 2006, bletarët janë lejuar të krijojnë koshere bletësh në tokat shtetërore në rajonet pyjore pa asnjë tarifë.

Türkiye është prodhuesi i dytë më i madh i mjaltit në botë. Vitin e kaluar, ajo eksportoi 17.000 tonë në 56 vende që sollën rreth 46 milionë dollarë brenda.

Për dashurinë ndaj natyrës

Një pasdite qershori të fundit me diellin që flakëron sipër, Eksi vesh një kostum të bardhë mbrojtës dhe bën një shëtitje mes bimëve të livandës, rozmarinës, tërfilit dhe sherebelës - të cilat i kishte mbjellë vetë.

“Kjo pjesë e vogël e tokës u jep jetë shumë gjërave.”

Bletaria është një punë e lodhshme. Eksi bën gjithçka për tokën prej 2.500 metrash katrorë që i ka dhënë qeveria. Ajo shpenzon mesatarisht 12 orë çdo ditë duke u kujdesur për kosheret dhe duke mbledhur mjaltë.

Kur lodhet, shkon në strehën e kasolles së vogël që ndërtoi vetë duke përdorur fletë çeliku të valëzuar dhe trungje druri, të cilat i kishte lyer në të verdhë dhe të kuqe me fjalët “Nëse ka bletë, ka jetë” në pjesën e përparme. Ajo ulet në divanin e saj, inspekton kosheret e saj dhe pi çaj nga një filxhan prej druri arre.

Për këdo tjetër që është mësuar me punën normale 9 deri në 5 në zyrë, bletaria mund të jetë dërrmuese. Por, Eksi ka qenë një lloj personi në natyrë pjesën më të madhe të jetës së saj. Sa herë që e lejonte koha, ajo godiste rrugët e pista në fshat dhe përgjatë lumenjve me xhipin e saj – një përvojë që e lejonte të ishte “afër natyrës”.

Ferma e saj e bletëve është rritur në dy vitet e fundit dhe tani ajo po kujdeset për rreth 2,7 milionë bletë. Vitin e kaluar ajo shiti 800 kg mjaltë.

“Jam bërë shumë e ndërgjegjshme për lulet dhe bimët që kemi përreth. Unë nuk shkul më një lule nga një bimë, edhe nëse më pëlqen, sepse e di që disa bletë mund të ushqehen me nektarin e saj.”

Tufa bletësh gumëzhinin dhe dalin nga kutitë e verdha prej druri të vendosura mbi trungje druri në fermën e Eksit. Ajo përdor tymin për të qetësuar bletët në njërën nga kutitë përpara se të heqë kapakun dhe të nxjerrë kornizat që përmbajnë huallet e mjaltit.

“Unë jam e mahnitur nga skena sa herë që e shikoj. Është një shoqëri e organizuar me përpikëri e mijëra bletëve që punojnë për një qëllim të përbashkët. Ka bletë punëtore që bëjnë mjaltë, mbretëresha që lëshon vezë dhe qindra dronë meshkuj në punën e çiftëzimit me të.”

Endacakët

Në Türkiye, bletaria është diçka si një trashëgimi familjare, ku një brez ia kalon njohuritë tjetrit.

Vendi, i dyti më i madhi në prodhimin e mjaltit pas Kinës, ua shet mjaltin klientëve në ShBA, Spanjë dhe Gjermani dhe shumë vende të tjera.

Në qershor, edhe bletarët nga provincat e tjera vendosen në Sile, duke ngritur shtëpitë e tyre të bletëve midis pemëve të gështenjave, gjë që ndihmon në prodhimin e një lloji të veçantë mjalti të popullarizuar për trajtimin e problemeve të frymëmarrjes.

Kreu i Kooperativës së Zhvillimit Bujqësor të Bletarëve Sile, Ahmet Can, thotë për TRT World se 300 familje jetojnë me të ardhurat nga shitja e mjaltit në Sile dhe kujdesen për rreth 10.000 koloni bletësh.

Mjalti i gështenjës Sile, i njohur për aromën e tij të hidhur dhe ngjyrën më të errët, është vetëm një nga shumë llojet e mjaltit të prodhuar në Türkiye falë klimës së gjithanshme të Anadollit dhe llojeve të shumta të florës që lulëzojnë këtu.

Marrë kryesisht në mëngjes me një lugë krem, mjaltë lulesh, mjaltë pishe dhe mjaltë malësie është një element kryesor në shumë tavolina ngrënieje turke.

Kur moti fillon të ndryshojë në korrik, bletarët si Eksi grumbullojnë kutitë e tyre të bletëve në kamionë dhe e zhvendosin bazën në provincën veriperëndimore Tekirdag më me diell për dy muaj.

Migrimet e tilla të kolonive ndihmojnë bletët të pjalmojnë bimë të tjera dhe të parandalojnë kolapsin e kolonive. “Janë të qeta dhe produktive vetëm në diell”, thotë Eksi.

Migrimet vjetore i sjellin bletët në kontakt me lloje të ndryshme lulesh dhe ato janë në gjendje të ushqehen me një shumëllojshmëri nektarësh të ëmbël – kjo i lejon Eksit dhe të tjerët si ajo të prodhojnë mjaltë me një strukturë dhe aromë të veçantë.

Por, bletarët tani janë të shqetësuar. Bletët janë të ndjeshme ndaj ndryshimeve të motit dhe Eksi thotë se kriza klimatike mund të ndikojë tani në rendiment.

“Një koshere e vetme në fermën time mund të prodhonte më parë deri në 30 kilogramë mjaltë. Në ditët e sotme, prodhimi ka zbritur në vetëm shtatë deri në tetë kilogramë kryesisht për shkak të ndryshimeve klimatike,” thotë ajo.

Eko-luftëtarët fluturues

Një fakt që shpesh shpërfillet për bletët është se këto insekte të vogla janë thelbësore për zinxhirin global të furnizimit me ushqim. Ndoshta e domosdoshme.

Më shumë se dy të tretat e kulturave më të rëndësishme pjalmohen nga bletët, pasi ato mbajnë polen të ngjitur në këmbët e tyre ngjitëse nga lulja në lule në kërkim të nektarit, thotë Programi Mjedisor i Kombeve të Bashkuara.

Çdo e treta kafshatë ushqimi që marrim varet prej tyre.

Eksi është thellësisht e ndërgjegjshme për ndikimin që kanë kolonitë e saj në ekosistem dhe thotë se kjo është një nga forcat kryesore lëvizëse që e shtynë atë të bëhej kultivuese e bletëve.

Përveç ndihmës në balancimin e zinxhirit ushqimor, bletët e mjaltit dhe pjalmuesit e tjerë të insekteve janë përgjegjës për ruajtjen natyrale të pothuajse 90 për qind të specieve bimore me lule të egra në botë.

Por, ndryshimet drastike të modeleve të motit, të cilat po sjellin shira më të dendur, më shumë thatësira, përmbytje dhe zjarre dhe përdorimi i gjerë i pesticideve po kërcënojnë kolonitë e bletëve, thonë ekspertët.

“Bletët luajnë një rol të rëndësishëm në ndërtimin e habitatit, sepse ato mbështesin rritjen e pemëve, luleve dhe bimëve të tjera, të cilat bëhen një burim kryesor ushqimi dhe strehimi për ngarkesat e llojeve të tjera të kafshëve”, thotë dr. Becca Farnum, një ekologe politike dhe gjeografe në Universitetin e Sirakuzës në Nju Jork.

“Përveç kësaj, ato janë një pjesë integrale e zinxhirit ushqimor pasi zogjtë, rakunët e specie të tjera hanë bletët si burim ushqimi.”