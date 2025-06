Zhytja nën ujë dhe njohja me një florë dhe faunë krejtësisht të ndryshme është një përvojë unike që ka një efekt të dobishëm dhe të dobishëm.

Zhytja si një atraksion turistik është një aventurë e paharrueshme nga nivelet e cekëta deri në thellësitë e mëdha.

Gjatë gjithë vitit, Türkiye u ofron entuziastëve të zhytjes zbulimin e një bote nënujore të pasur me gjurmë të së kaluarës, florës dhe faunës.

Përgjatë vijës së saj bregdetare prej 8,500 kilometrash katrorë, Türkiye ka zhvilluar një turizëm të pasur zhytjeje – nga arkeologjia emocionuese nënujore te zbulimi i shkëmbinjve koralorë shumëngjyrësh.

Një udhëtim epik nënujor përmes Çanakalasë

Parku nënujor historik i Galipolit, pjesë e ngushticës së Çanakalasë (Dardaneli), ndodhet në pikën e takimit të Detit Egje dhe Detit Marmara. Kjo zonë e madhe historike është një nga qendrat më të rëndësishme të zhytjes në botë, duke ruajtur gjurmët e dukshme të luftërave epike nënujore.

Përmes parkut nënujor, i cili shtrihet për rreth 150 kilometra, mund të zhyteni në 14 pika të ndryshme, në thellësi të ndryshme, ku mund të shihni fushën e betejës më të ruajtur në botë. Vendi i parë i zhytjes në Parkun Historik Nënujor të Gallipoli është luftanija britanike HMS Majestic 120 metra e gjatë, e cila u fundos nga nëndetësja gjermane U-21 në brigjet e Sedulbahir në 1915.

Një rrënojë e famshme është anija Lundy në një thellësi prej 27 metrash. Anija 188-tonëshe u fundos në vitin 1915 dhe e ka ruajtur gjendjen e saj deri më sot. Predha artilerie të pashpërthyer dhe baruti në një anije të mbytur në një thellësi prej 24 metrash janë gjithashtu tërheqëse për të apasionuarit pas zhytjes. Më shumë se 200 lloje kafshësh jetojnë në këtë gji, i cili është larë nga rrymat e forta detare.

Anija britanike HMS Triumph, e cila u fundos më 25 maj 1915 me 73 anëtarë të ekuipazhit, pret vizitorët në një thellësi prej 70 metrash në Kabatepe në formën e një mauzoleu.

Brenda parkut historik nënujor të Gallipoli janë shkëmbinjtë shumëngjyrësh të Bebekut, shtëpia e qindra specieve të gjalla. Aventura historike e zhytjes në Çanakala mund të përmbyllet me një vizitë në qytetin e Trojës, i cili është një trashëgimi e mbrojtur e UNESCO-s, ose në Muzeun e Trojës, i cili është pronar i çmimeve më prestigjioze në fushën e muzeologjisë në Evropë. Nëse jeni tashmë në këtë vend, do të ishte mirë të vizitoni dy ishujt magjepsës Bozcaada dhe Gökçeada dhe të provoni kuzhinën e pasur me vaj ulliri.

Kas – një nga 10 pikat më të mira të zhytjes në botë

Pikat më të njohura të zhytjes në Türkiye ndodhen në rrugën për në Antalia. Kas është një nga zonat më të veçanta të zhytjes në rajon dhe është ndër dhjetë vendet më të mira të zhytjes jo vetëm në Türkiye, por edhe në botë.

Qendra e famshme Cass Dive u ofron entuziastëve të zhytjes një pamje të shkëmbinjve nënujorë, vëzhgim të specieve endemike në kanione shkëmbore dhe vizita në rrënojat e lashta si anija Dimitri ose mbetjet e bombarduesit italian “Savoia-Marchetti SM79”, i cili u rrëzua gjatë periudhës së Luftës së Dytë Botërore.

Përvoja e jashtëzakonshme e zhytjes do të plotësohet nga pamja e fokave dhe breshkave mesdhetare. Përveç Kasit, kërkime nënujore mund të organizohen në Kalkan, Kemer dhe Alanya. Pas zhytjes në ujërat e Antalias, në bregdet mund të vizitoni qytete të panumërta antike që janë shtëpia e qytetërimeve Kariane dhe Likiane dhe të përjetoni rrugë të famshme ecjeje.

Gjiret e perlave të Bodrumit

Bodrumi është një tjetër rrugë thelbësore në bregdetin turk për ata që kërkojnë të zbulojnë thesare nënujore. Ujërat e kristalta të këtij gadishulli janë shtëpia e një shumëllojshmërie peshqish, oktapodësh, algash, rrezeve, ngjalave dhe kërmijve të detit. Rajoni ka 20 vende zhytjeje ku mund të dalloni mbytjet e anijeve dhe muret që mund t'i përkasin periudhës antike. Pikat më të njohura të zhytjes në Bodrum janë shkëmbinjtë e mëdhenj dhe të vegjël, ku mund të zhyteni në ujëra të ngrohta në të katër stinët.

Një tjetër vend i mrekullueshëm zhytjeje në Bodrum është Ishulli Orak dhe Shpella Delikli. Disa nga zbulimet më të mëdha nënujore të Türkiyes janë ekspozuar në Muzeun Nënujor të Bodrumit.

Resorti i madh turk me historinë, kulturën dhe artin e tij 3.500-vjeçar, është i pasur me trashëgiminë e qytetërimeve të lashta dhe bukuritë natyrore. Bodrumi është gjithashtu vendi ku mund të shihni Mauzoleumin e Halicarnassus, një varr mesjetar i njohur si një nga shtatë mrekullitë e botës.

Zhytja e natës në Fethiye

Ndër qendrat e preferuara të pushimeve verore me gjiret e saj unike, plazhet e vlerësuara me çmime dhe pamjet verbuese, Fethiye është shtëpia e një prej pikave më të mira të zhytjes në Türkiye – Aquarium Bay.

Gjiri, i cili e ka marrë emrin nga pastërtia e ujit, është një vend i përshtatshëm për zhytje si për fillestarët, ashtu edhe për ata me përvojë. I shpallur zonë e mbrojtur vitet e fundit, gjiri është ideal edhe për zhytje natën.

Afkule është një rrugë e njohur zhytjeje për shkak të koraleve të buta në shtratin e detit dhe shpellave nëntokësore. Aventurierët që eksplorojnë nën ujë në këtë qytet turk mund të eksplorojnë gjithashtu Oludenizin, i famshëm për plazhin dhe luginën e fluturave, ku jetojnë më shumë se 80 lloje fluturash.

Për shkak të temperaturës së këndshme dhe pastërtisë së detit, zhytja në destinacionet bregdetare të Türkiye është një përvojë unike turistike.