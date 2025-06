Mbi 22 mijë persona ndodhen në burgje në vendet e Ballkanit Perëndimor, sipas të dhënave më të fundit të disponueshme të publikuara nga organizatat përkatëse ndërkombëtare.

Në mbarë botën, sipas Institutit të Londrës për Kërkime Kriminologjike, janë 11,5 milionë njerëz në burg. Rreth gjysmë milioni njerëz morën dënime të përjetshme. Shtetet e Bashkuara kanë më së shumti të burgosur në botë. Ky informacion i referohet fundit të vitit 2020 ose 2021 dhe supozohet të ketë ndryshime të caktuara.

Instituti i Kërkimeve për Politikat e Krimit dhe Drejtësisë u themelua në vitin 2003. Për njëzet vjet ai ka bërë kërkime të bazuara akademikisht mbi sistemet ligjore, viktimat e krimit, diskriminimin. Që nga viti 2010, instituti ka selinë në Fakultetin Juridik të Birkbeck.

Mbi 10.000 njerëz pas grilave në Serbi

Sipas të dhënave të Institutit të Londrës për Kërkime Kriminologjike, më 12 tetor 2020, në burgjet e Serbisë ndodheshin 10.598 persona.

Shqipëria renditet e dyta në rajon. Në këtë shtet deri më 8 gusht 2021 në burgje kishte dy herë më pak se në Serbi, pra 5.042 persona.

Në burgjet e Maqedonisë së Veriut janë regjistruar 2.125 persona. Kjo është gjendja e datës 11 gusht 2020. Në Bosnjë e Hercegovinë janë 1.813 të burgosur. Kjo statistikë është e një date më të vjetër. Instituti i Londrës ka të dhëna për Bosnjë e Hercegovinën që nga 31 dhjetori 2019.

Pothuajse të njëjtat shifra vlejnë edhe për Kosovën. Më 29 korrik 2020, në burgje ishin 1.642 persona.

Më së paku të burgosur janë shënuar në Mal të Zi, pra 863. Ky numër është regjistruar më 15 shtator 2020.

Më së shumti të burgosur në ShBA

Shtetet e Bashkuara kanë mbi 2 milionë të burgosur. Instituti i Londrës erdhi në të dhëna të tilla. Sipas këtyre analizave, ShBA-ja me 2.068.800 të burgosur është e para në botë. Më pas vjen Kina me 1.860.690 dhe Brazili ka 811.707 të burgosur. Në dhjetëshen e parë janë edhe India me 478.600, Rusia me 471.490 dhe Tajlanda me 309.282 të burgosur.