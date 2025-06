TOMTAS, fabrika e parë e avionëve në Türkiye, ka një histori interesante plot mbyllje dhe transformime, që daton nga vitet 1920.

Ndryshimi i dinamikës së fuqisë në mes të dy luftërave botërore ndikoi në formimin dhe më pas çoi në mbylljen e fabrikës.

Në bashkëpunim me një kompani gjermane, objekti i avionëve ishte dëshmitar i konkurrencës franko-gjermane në prodhimin e avionëve. Ndërsa ShBA-ja rriti presionin duke përdorur Marshall Aid të vitit 1950, fabrika turke e avionëve u bë qendra e furnizimit dhe mirëmbajtjes ajrore të Ministrisë së Mbrojtjes së Türkiyes.

E zhdukur për shtatë dekada për shkak të presioneve të rendit botëror bipolar, fabrika tani është rinovuar, falë politikëbërjes së pavarur të Türkiyes.

Megjithatë, TOMTAS-i përfaqëson një epokë të rëndësishme historike të formësuar nga realitetet e ashpra të Luftës së Parë dhe të Dytë Botërore. Rihapja e saj si pjesë e sektorit kombëtar të aviacionit kombëtar në rritje të shpejtë ka gjithashtu një peshë simbolike.

Një vështrim në historinë e saj

Pas krijimit të Shoqërisë Turke të Avionëve në vitin 1925, fabrika u krijua në një partneritet me kompaninë gjermane Junkers. Ajo u hap zyrtarisht më 6 tetor 1926 në provincën Kayseri të Türkiyes.

Fabrika u emërua zyrtarisht si “Tayyare (Aeroplan) dhe Motor Turk AS (TOMTAS).”

Megjithatë, partneriteti midis Gjermanisë dhe Türkiyes ishte jetëshkurtër, duke përfunduar në vitin 1928 për shkak të dështimit të kompanisë gjermane për të përmbushur marrëveshjen dhe për të adresuar çështjen e diferencës së pagave midis punëtorëve gjermanë dhe turq.

Më 27 tetor 1928, fabrika u shpall zyrtarisht e falimentuar.

Në atë kohë kishte edhe një presion francez ndaj kompanisë gjermane pasi Franca u shiste avionë Forcave Ajrore Turke.

Pas kësaj shpërbërjeje në vitin 1931, fabrika u rihap dhe filloi me një emër të ri, Fabrika e Avionëve Kayseri.

Gjatë viteve të saj aktive, të gjithë avionët e prodhuar në fabrikë janë projektuar nga kompani të huaja dhe bazuar në marrëveshjet e licencës me firmat e huaja si Junkers, The Curtiss Airplane and Motor Company Inc., Gothaer Ëaggon Fabrik A.G., Panstëoëe Zaklady Lotnicze, Phillips dhe Avion Poëis.

Në vitin 1950, ajo u shndërrua në një qendër furnizimi dhe mirëmbajtjeje ajrore të Ministrisë turke të Mbrojtjes, duke u fokusuar në aktivitetet e mirëmbajtjes dhe riparimit në vend të prodhimit të avionëve.

Pas këtij ndryshimi, shfaqet Marshall Aid.

Meqenëse ShBA-ja, pas Luftës së Dytë Botërore, donte t’i dorëzonte Türkiyes pajisje ushtarake nëpërmjet kësaj ndihme, prodhimi i avionëve në shtëpi u shty në plan të dytë. Gjithashtu, ShBA-ja kërkoi që avionët e patentuar gjermanë të fabrikës turke të prisheshin pas marrëveshjes.

Për këtë hark kohor të shkurtër, në fabrikë u prodhuan 200 aeroplanë me ndihmën e firmave të huaja.

Pse është i rëndësishëm TOMTAS-i?

Përveçse është fabrika e parë e aviacionit në historinë turke, ajo plotëson përpjekjet e tjera turke për të qenë strategjikisht autonome dhe e pavarur, duke përmirësuar kapacitetet industriale dhe teknologjike.

Që nga ky moment, synohet që pjesët kryesore të montimit dhe pjesët e motorit të prodhohen në TOMTAS Aerospace, partnerë të së cilës ishin ASFAT, Erciyes Technopark, TAI dhe Partneriteti i Investimeve TOMTAS.

Në afat të shkurtër, synohet të prodhohen pjesë avioni si për brenda, ashtu edhe jashtë vendit.

Fabrika do të ketë kapacitet prodhimi vjetor prej 420.000 kilogramësh.

Përveç investimit prej 205 milionë lira turke, do të importohen pajisje dhe makineri me vlerë prej 10,2 milionë dollarësh.

Ndërsa fabrika do të rritet, ajo do të jetë një fabrikë avionësh plotësisht e pajisur për të përmbushur nevojat e sektorëve të mbrojtjes dhe aviacionit të Türkiyes dhe në të njëjtën kohë do të eksportojë produktet e avionëve.

Një sërë mbështetjesh qeveritare është planifikuar për të inkurajuar aktivitetet e fabrikës, të tilla si përjashtimi nga TVSh-ja e taksat doganore dhe uljet e taksave.

Lëvizja është një hap i rëndësishëm për zhvillimin e industrisë kombëtare të aviacionit të Türkiyes, duke mbështetur lëvizjet dhe sukseset e mëparshme në sektorin e mbrojtjes.

Ngarkesat historike të fabrikës shënojnë kuptimin simbolik të rihapjes së saj për të nxitur industri të pavarura.