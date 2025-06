Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy të premten do të bëjë një vizitë pune në Istanbul dhe do të takohet me homologun e tij turk Recep Tayyip Erdoğan.

Gjatë takimeve kokë më kokë dhe ndërmjet delegacioneve, Erdoğan dhe Zelenskyy do të diskutojnë marrëdhëniet midis dy vendeve, si dhe çështjet rajonale dhe ndërkombëtare, duke përfshirë zhvillimet e fundit në luftën Rusi-Ukrainë, marrëveshjen e grurit të Detit të Zi e cila është vendosur të skadojë më 17 korrik dhe të garantojë paqen dhe stabilitetin në rajonin e Detit të Zi.

Një vit më parë, Türkiye, OKB-ja, Rusia dhe Ukraina nënshkruan një marrëveshje në Istanbul për të rifilluar eksportet e grurit nga tri porte ukrainase të Detit të Zi, të cilat ishin ndërprerë pas fillimit të luftës Rusi-Ukrainë në atë shkurt. Një qendër e përbashkët koordinimi me zyrtarë nga të tria vendet dhe OKB-ja u krijua në Istanbul për të mbikëqyrur dërgesat.

Sipas marrëveshjes, më shumë se 32 milionë tonë drithë janë transportuar te njerëzit në nevojë, sipas zyrtarëve turq.

Zyrtarët rusë kanë lënë të kuptohet fuqishëm se mund të bllokojnë zgjatjen e marrëveshjes së grurit këtë muaj, duke u ankuar se pjesë të marrëveshjes për të lejuar eksportet ruse kanë mbetur të paplotësuara.

Türkiye, e vlerësuar ndërkombëtarisht për rolin e saj unik ndërmjetësues midis Ukrainës dhe Rusisë, u ka bërë vazhdimisht thirrje Kievit dhe Moskës që t'i japin fund luftës nëpërmjet negociatave.